25 декабря в Торгово­-промышленной палате Дубны состоялась встреча предпринимателей и руководителей организаций с главой Дубны Максимом Николаевичем Даниловым. Встреча вызвала большой интерес у представителей бизнеса, о чем свидетельствует переполненный конференц-­зал палаты, едва вместивший всех желающих.

Предваряя вопросы предпринимателей, Максим Данилов рассказал о своем видении взаимодействия бизнеса и власти в городе. Позиция главы города в этом плане была четкой и однозначной ­ развитию предпринимательства необходимо дать зеленый свет, необходимо поддерживать законопослушных предпринимателей и их финансово обоснованные проекты развития, а чиновникам, которые мешают развитию бизнеса своими действиями либо бездействием ­ не место в органах местного самоуправления. В этом плане в настоящее время и ведется работа по формированию новой управленческой команды главы города, которая должна соответствовать таким требованиям.

Глава Дубны отметил, что за небольшое время его работы в управленческом аппарате города удалось проанализировать состояние экономики города, выявить проблемные сферы, и теперь задача состоит в том, чтобы организовать слаженную работу администрации города и Совета депутатов в решении имеющихся проблем для того, чтобы повысить качество жизни наших горожан. Для решения этой задачи власти необходимо взаимодействие с бизнесом и потребуется помощь и поддержка руководителей предприятий и предпринимателей.

Далее встреча проходила в формате круглого стола, и Максим Данилов ответил на многочисленные вопросы руководителей предприятий и предпринимателей. Участников встречи интересовали состояние и тренды развития малого и среднего бизнеса в Дубне, возможности развития мер поддержки социального предпринимательства в городе, рейтинг Дубны среди городов Подмосковья, вопросы замедления темпов жилищного строительства, развития благоустройства городской территории, расширения и благоустройства городского кладбища, применение тарифов на коммунальные услуги, вопросы общественного обсуждения реализуемых в городе проектов, распределение полномочий органов местного самоуправления в новой управленческой схеме и многое другое.

В завершение встречи глава города Дубны Максим Данилов поздравил предпринимателей с наступающим Новым годом и вместе с президентом ТПП г.Дубны Владимиром Бобровым вручил членские билеты недавно принятым новым членам Торгово­промышленной палаты города Дубны.

С главой города достигнута договоренность, что подобные встречи с предпринимателями в различных форматах будут проводиться и впредь.