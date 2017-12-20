В середине декабря ОЭЗ «Дубна» с рабочим визитом посетил зампред правительства Московской области Денис Буцаев. Он проверил готовность инфраструктуры ОЭЗ и провел совещание по перспективам развития территории и проектов компаний­ резидентов. Несмотря на то, что зампред бывает в Дубне довольно часто, начинается его визит всегда с осмотра территории, посещения строящихся и уже работающих предприятий, со встреч и бесед с резидентами. В этот раз визит был приурочен в том числе к сдаче тех объектов, которые построены за счет федерального бюджета. Большая программа была рассчитана на два года. Но в пределах этих двух лет уполномоченное управление ОЭЗ перешло от федерального центра к Московской области, и работа по доведению до завершающей стадии была реализована уже региональным правительством. Маршрут визита проходил по левобережной площадке и стартовал с очистных сооружений №1, где уже полностью завершены строительно­монтажные работы. Затем Денис Буцаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию промышленной зоны №1 Российского центра программирования (РЦП). Здесь закончен первый этап создания таможенной инфраструктуры: участок площадью порядка 50 га огорожен по периметру непрерывным забором длиной более трех тысяч погонных метров, в контуре периметра смонтированы ворота с автоматическим управлением, завершено строительство стационарного КПП. Средства физической защиты, систем видеонаблюдения и охранной сигнализации периметра, в том числе, позволят обеспечить создание свободной таможенной зоны (СТЗ) на территории 1­й и 2­й очередей застройки РЦП. Это даcт возможность резидентам ввозить на территорию импортное оборудование и материалы. После завершения второго этапа строительства здесь будет обеспечен полный технологический процесс таможенного досмотра и оформления поступающих и отправляемых резидентами грузов. В настоящее время подрядчик уже приступил ко второму этапу строительства объектов таможенной инфраструктуры, который должен завершиться в конце 2018 года. Еще одним заметным событием этого дня стал пробный пуск котельной №1. Старт к началу работы Денис Буцаев дал, нажав символическую кнопку. Этот жизненно важный для резидентов объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Денис Буцаев убедился и в завершении строительства дорожной инфраструктуры. Оценка по всем объектам была высокой: ­ Качественно выполнена работа и, самое главное, мы смогли удержаться в рамках тех первоначальных смет, условий, которые были заявлены. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев свое выступление начал с поздравления всех присутствующих с тем, что ОЭЗ возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности, став лучшей в России. По его мнению, это общая заслуга тех, кто заинтересован в развитии проекта. Затем прозвучал подробный доклад о ходе работ по строительству инженерной инфраструктуры. А.Афанасьев отметил, что 9 объектов готовы на 100%, ещё по двум работы будут завершены в декабре текущего года. На совещании был проверен статус проектирования объектов, которые будут строиться в 2018 году уже за счет средств бюджета Московской области в рамках общей программы софинансирования особой экономической зоны. Основные ­ это лечебный корпус, по которому уже выбран подрядчик, его планируется завершить в следующем году, а также строительство питающего центра и таможенного поста за счет средств Управляющей компании. Этот год стал «урожайным» и в плане возведения резидентами собственных объектов ­ только на левобережной площадке сегодня ведут строительные работы 16 компаний, 6 из них планируют завершить их уже в следующем году. В целом результатами визита зампред областного правительства остался доволен: ­ По рейтингу Ассоциации кластеров и технопарков при поддержке Министерства экономики РФ ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в России. На мой взгляд, заслуженно. И я хотел бы также сказать, что на конец текущего года у нас запланировано расширение особой экономической зоны, потому что почти вся земля уже роздана резидентам. Мы очень рассчитываем, что выйдет постановление правительства РФ о расширении территории «Дубны». Светлана ЖУКОВА