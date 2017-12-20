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Торгово-промышленная палата Российской Федерации подвела итоги конкурсного отбора заявок, рекомендованных территориальными торгово-промышленными палатами на участие в акции «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ». В числе заявок, прошедших конкурсный отбор, проект члена ТПП г.Дубны, резидента ОЭЗ «ТВТ «Дубна» компании «НордавиндДубна» (генеральный директор Надежда Набильская). Проект был рекомендован для участия в акции ТПП г.Дубны.
В связи с итогами конкурса президент ТПП РФ Сергей Катырин обратился к участникам конкурса:
«В честь 100летия учреждения торговопромышленных палат в России Торговопромышленная палата Российской Федерации инициировала специальную акцию «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ», нацеленную на поддержку и продвижение лучших предприятий для распространения лучших практик, для продвижения брендов наших ведущих компаний в стране и за рубежом. 102 палаты откликнулись на это предложение, мы получили 465 заявок на участие в конкурсе. Каждый из этих проектов, каждое из этих предприятий уникально. Это золотой фонд Торговопромышленной палаты России, это лучшие предприятия, которыми мы гордимся. Но по условиям конкурса на этом этапе должно остаться только 100 организаций, и сделать этот выбор жюри было понастоящему сложно.
Сегодня эта работа закончена. На сайте представлены 100 предприятий, которые продолжат работать в этом проекте. Но мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в этом конкурсе, сказать, что мы на этом не расстаемся. Это наш экспертный пул, люди и предприятия, к которым мы намерены обращаться и для проведения экспертизы, и для выработки мнения и позиции Торговопромышленной палаты России по тем или иным вопросам, и для формирования наших делегаций, бизнесмиссий в стране и за рубежом. Мы собираемся активно работать со всеми. Я хочу всех поблагодарить за участие в этой работе и пожелать всем успехов».
Полный список компаний, отобранных для участия в акции, а также видеообращение президента ТПП РФ Сергея Катырина представлены на сайте ТПП Российской Федерации по ссылке http://tpprf.ru/ru/news/podvedenyitogikonkursnogootborazayavoknauchastievaktsii100proektovpodpatronatomprezideni219879/