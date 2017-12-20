Торгово-­промышленная палата Российской Федерации подвела итоги конкурсного отбора заявок, рекомендованных территориальными торгово-­промышленными палатами на участие в акции «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ». В числе заявок, прошедших конкурсный отбор, проект члена ТПП г.Дубны, резидента ОЭЗ «ТВТ «Дубна» компании «Нордавинд­Дубна» (генеральный директор Надежда Набильская). Проект был рекомендован для участия в акции ТПП г.Дубны.

В связи с итогами конкурса президент ТПП РФ Сергей Катырин обратился к участникам конкурса:

«В честь 100­летия учреждения торгово­промышленных палат в России Торгово­промышленная палата Российской Федерации инициировала специальную акцию «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ», нацеленную на поддержку и продвижение лучших предприятий для распространения лучших практик, для продвижения брендов наших ведущих компаний в стране и за рубежом. 102 палаты откликнулись на это предложение, мы получили 465 заявок на участие в конкурсе. Каждый из этих проектов, каждое из этих предприятий уникально. Это золотой фонд Торгово­промышленной палаты России, это лучшие предприятия, которыми мы гордимся. Но по условиям конкурса на этом этапе должно остаться только 100 организаций, и сделать этот выбор жюри было по­настоящему сложно.

Сегодня эта работа закончена. На сайте представлены 100 предприятий, которые продолжат работать в этом проекте. Но мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в этом конкурсе, сказать, что мы на этом не расстаемся. Это наш экспертный пул, люди и предприятия, к которым мы намерены обращаться и для проведения экспертизы, и для выработки мнения и позиции Торгово­промышленной палаты России по тем или иным вопросам, и для формирования наших делегаций, бизнес­миссий в стране и за рубежом. Мы собираемся активно работать со всеми. Я хочу всех поблагодарить за участие в этой работе и пожелать всем успехов».

Полный список компаний, отобранных для участия в акции, а также видеообращение президента ТПП РФ Сергея Катырина представлены на сайте ТПП Российской Федерации по ссылке http://tpprf.ru/ru/news/podvedeny­itogi­konkursnogo­otbora­zayavok­na­uchastie­v­aktsii­100­proektov­pod­patronatom­preziden­i219879/