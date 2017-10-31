Многие дубненцы знают, что подготовка многоквартирных домов (МКД) к зиме начинается еще весной, с тем, чтобы проверить и наладить системы инженерного обеспечения, произвести необходимый ремонт и замену внутридомовых коммуникаций. Эту работу проводят специалисты управляющих компаний. О степени готовности жилого фонда, находящегося в управлении ГЕУК «Дубна», мы поговорили с ее генеральным директором Иваном Сергеевичем Чихаловым. ­ Иван Сергеевич, как вы оцениваете уровень готовности домов в вашем управлении к началу отопительного сезона? ­ В марте 2013 года Министерство энергетики РФ выпустило Приказ №103, который определяет правила оценки готовности объектов для потребителей тепловой энергии и устанавливает требования по готовности объектов к отопительному периоду. Всего таких требований 17, обязательными являются: наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с определенными критериями. К подготовке домов мы приступаем еще в мае, чтобы к 1 сентября сдать все паспорта готовности на объекты, находящиеся в управлении ГЕУК «Дубна». Помимо проверки и ремонта систем отопления, также проводим комплекс мероприятий по энергосбережению, в том числе ремонтируем кровельное покрытие крыш, меняем стекла в подъездах, где это необходимо... ­ Как происходит приемка паспортов готовности объектов? ­ Приемку паспортов готовности осуществляют специальные комиссии, в состав которых входят представители ресурсоснабжающей организации, управляющей компании, администрации города, а также собственники жилых помещений. Для определения готовности того или иного конструктивного элемента отопительной системы в МКД могут привлекаться квалифицированные эксперты. ­ Были ли трудности при запуске системы отопления в домах ГЕУК «Дубна» в этом году? ­ Как правило, с некоторыми домами ­ в связи с их особенностями ­ возникают определенные сложности. Например, на левом берегу ввиду подтопления грунтовыми водами дома 4 на ул. Свободы часть коммуникаций, связанная с системой отопления, попадает в эту зону. Поэтому изоляцию труб внутри дома (а это примерно 70%) приходится выполнять ежегодно лишь в тот период, когда понижается уровень грунтовых вод. На место выезжала отдельная комиссия, и после очередного обследования совместно с собственниками жилых помещений жильцам объяснили, что подтопление грунтовой водой происходит из­за конструктивных особенностей дома и многих нормативных отклонений, допущенных при его строительстве, в том числе нарушения дренажа. Решение проблемы требует комплексного системного подхода, будут приняты необходимые меры. ­ По имеющейся информации некоторые дома в левобережной части Дубны были подключены к теплу несколько позже правобережных. С чем это связано? ­ Подключение домов начинается с установлением определенного температурного режима на улице, после определения администрацией города даты запуска теплоносителя в дома. Работы ведутся поэтапно, по графику, согласно степени готовности и мощности котельной. Конечно же, мощность котельных и на правом и на левом берегах достаточная, но подогрев воды в момент запуска системы отопления не позволяет дать тепло сразу во все дома. Например, Тверская, 9 ­ самый большой жилой дом на левом берегу ­ был запущен позже, но в соответствии с графиком пуска тепла. Кроме того, в системе отопления в домах могут образовываться воздушные пробки. Такие «преграды» в стояках зачастую не позволяют теплу проходить в другие квартиры. Подобные проблемы каждый сезон приходится решать нашим линейным и аварийным службам. В этом году наибольшее количество заявок от жителей с просьбой наладить систему отопления в квартирах поступило в единую аварийно­диспетчерскую службу со 2 по 5 октября. Именно в тот период технические специалисты ГЕУК «Дубна» совместно с РСО запускали систему отопления в 122 наших домах. В целом во всех 85 домах в левобережье и 37 домах на правом берегу, находящихся в управлении ГЕУК «Дубна», по оперативной информации, системы отопления находятся в рабочем режиме. Если у кого­то из жильцов возникают проблемы, обращайтесь в единую аварийно­диспетчерскую службу по телефонам: 215­05­20, 212­77­97, 8­967­044­43­18. Диспетчеры ЕАДС принимают заявки от населения круглосуточно. Беседу вела Ирина Алексеева