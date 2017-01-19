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Тормоз развития экономики Печать
19.01.2017 08:23

В «Советской России» за 24 и 27 января 2015 года опубликованы наши статьи, посвященные новому механизму индексации зарплат и пенсий. Вместо индексации в процентах каждому,  предлагается начислять рублевую прибавку, равную произведению среднемесячного дохода в регионе на усредненный показатель индекса потребительских цен Росстата (инфляцию). Полученную прибавку начислять всем без исключения, независимо от личного дохода. Мы показали в наших статьях, что применение усредненного показателя к личным доходам – это нонсенс. Помимо явного антинаучного подхода, налицо вопиющая несправедливость. 

Например,  проиндексировав  6000 руб. на 5 % прибавка  300 руб. в месяц,  а 60000 руб. – 3000 руб., хотя подорожание  потребительского  набора (продукты  питание, коммунальные услуги,  проезд и т.д.)  одинаково  для   всех.

Тенденция непрерывного снижения реальных доходов у 80% населения из-за недоиндексации наблюдается с 2000 года. Вопреки утверждениям правительства и СМИ, реальные доходы у основной массы населения не росли.

По  фактическим данным, публикуемым в газете «Аргументы и факты», и нашим оценкам, с 01. 01. 2014 г. по 01.01.2017 года реальные доходы у первой группы (см. таблицу) упали на 100% (т.е. в два  раза): 2014 году – 39%,  2015-м – 31%, 2016-м – 30%).

*1. В таблице представлены зарплаты работников бюджетной сферы. В каждой группе 3,4  млн  человек, т.е. 10% от общего числа работающих.

2. Децильный коэффициент – соотношение, отражающее разницу в доходах; отношение  доходов 10% наиболее высокодоходных и  доходов 10% наименее обеспеченных граждан.

3. Добавка всем 5500 руб.

Правительство в январе «милостиво»  выплатило всем пенсионерам по 5000 руб. независимо от размера пенсии. Это по существу, индексация по нашему механизму (5000 руб.: 12 мес. = 417 руб.). Однако в феврале индексация планируется по-старому на 5,8 %. В сумме за год такая компенсация подорожания товаров и услуг не сохраняет покупательную способность пенсий, поскольку «народная инфляция» в 2016 году – 30% (см. «АиФ» №48 от 26.12.2016 г.)

Спрашивается, почему правительство так упорно не хочет принять эффективный механизм индексации, не требующий  никаких дополнительных затрат из госбюджета (по сравнению с традиционной индексацией по единому показателю инфляции). Разве оно   не хочет повысить реальные доходы малоимущих, не хочет существенно увеличить платежеспособность, а значит,  и спрос населения – основу развития экономики? Разве  не хочет существенно снизить децильный коэффициент и,  наконец, не хочет отказаться от продуктовых карточек  – позора страны в 21 веке?!  Все это автоматически решается при новом механизме  и минимуме администрирования.

Мы отправляли наше предложение вице-премьеру Ольге Голодец, Ольге Баталиной в Госдуму и даже посылали телеграмму президенту В.В. Путину (см. «Встречу» № 46 от 26.11.2015 г.),  однако  не получили ни от кого вразумительных ответов.  В связи  с отказом правительства вводить прогрессивную шкалу налогооблажения,  наш метод является безальтернативным для уменьшения децильного  коэффициента).

Может,  новый молодой министр экономического развития возьмется за внедрение в жизнь нашего механизма индексации?

Л.Н. Зайцев, доктор технических наук, профессор, ОИЯИ

 
 

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