В «Советской России» за 24 и 27 января 2015 года опубликованы наши статьи, посвященные новому механизму индексации зарплат и пенсий. Вместо индексации в процентах каждому, предлагается начислять рублевую прибавку, равную произведению среднемесячного дохода в регионе на усредненный показатель индекса потребительских цен Росстата (инфляцию). Полученную прибавку начислять всем без исключения, независимо от личного дохода. Мы показали в наших статьях, что применение усредненного показателя к личным доходам – это нонсенс. Помимо явного антинаучного подхода, налицо вопиющая несправедливость.

Например, проиндексировав 6000 руб. на 5 % прибавка 300 руб. в месяц, а 60000 руб. – 3000 руб., хотя подорожание потребительского набора (продукты питание, коммунальные услуги, проезд и т.д.) одинаково для всех.

Тенденция непрерывного снижения реальных доходов у 80% населения из-за недоиндексации наблюдается с 2000 года. Вопреки утверждениям правительства и СМИ, реальные доходы у основной массы населения не росли.

По фактическим данным, публикуемым в газете «Аргументы и факты», и нашим оценкам, с 01. 01. 2014 г. по 01.01.2017 года реальные доходы у первой группы (см. таблицу) упали на 100% (т.е. в два раза): 2014 году – 39%, 2015-м – 31%, 2016-м – 30%).

*1. В таблице представлены зарплаты работников бюджетной сферы. В каждой группе 3,4 млн человек, т.е. 10% от общего числа работающих.

2. Децильный коэффициент – соотношение, отражающее разницу в доходах; отношение доходов 10% наиболее высокодоходных и доходов 10% наименее обеспеченных граждан.

3. Добавка всем 5500 руб.

Правительство в январе «милостиво» выплатило всем пенсионерам по 5000 руб. независимо от размера пенсии. Это по существу, индексация по нашему механизму (5000 руб.: 12 мес. = 417 руб.). Однако в феврале индексация планируется по-старому на 5,8 %. В сумме за год такая компенсация подорожания товаров и услуг не сохраняет покупательную способность пенсий, поскольку «народная инфляция» в 2016 году – 30% (см. «АиФ» №48 от 26.12.2016 г.)

Спрашивается, почему правительство так упорно не хочет принять эффективный механизм индексации, не требующий никаких дополнительных затрат из госбюджета (по сравнению с традиционной индексацией по единому показателю инфляции). Разве оно не хочет повысить реальные доходы малоимущих, не хочет существенно увеличить платежеспособность, а значит, и спрос населения – основу развития экономики? Разве не хочет существенно снизить децильный коэффициент и, наконец, не хочет отказаться от продуктовых карточек – позора страны в 21 веке?! Все это автоматически решается при новом механизме и минимуме администрирования.

Мы отправляли наше предложение вице-премьеру Ольге Голодец, Ольге Баталиной в Госдуму и даже посылали телеграмму президенту В.В. Путину (см. «Встречу» № 46 от 26.11.2015 г.), однако не получили ни от кого вразумительных ответов. В связи с отказом правительства вводить прогрессивную шкалу налогооблажения, наш метод является безальтернативным для уменьшения децильного коэффициента).

Может, новый молодой министр экономического развития возьмется за внедрение в жизнь нашего механизма индексации?

Л.Н. Зайцев, доктор технических наук, профессор, ОИЯИ