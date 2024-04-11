Ученики городских школ - частые гости на АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» (предприятие входит в КТРВ и является членом Союза машиностроителей России). Для ребят устраивают экскурсии, в том числе и в рамках ежегодно проводимой под эгидой Союза машиностроителей России акции «Неделя без турникетов». А некоторое время назад в Музее крылатых ракет под открытым небом побывали одиннадцатиклассники из школы №1. Встречала их заместитель начальника отдела кадров Римма Ахматзакиевна Усеня, а разговор шел о целевом поступлении в вузы, ведь сейчас самое время окончательно определиться с выбором будущей профессии и, если есть желание и стремление получить престижную специальность и гарантию трудоустройства на ГосМКБ, собственно, получить целевое направление. Желающих в перспективе придти на предприятие работать (а в некоторых случаях даже продолжить семейную династию) в этом году немало. И поскольку потребность в высококвалифицированных кадрах в последнее время только возрастает, в отделе кадров рассматривают каждого без исключения кандидата в целевики. Сопровождая по Музею крылатых ракет старшеклассников и директора школы №1 Александра Ивановича Руденко, Римма Ахматзакиевна подробно рассказала о специфике предприятия, о том, какие уникальные изделия оно выпускает и специалисты какого профиля в нем особенно востребованы сегодня, а также на ближайшую перспективу. В этом году у предприятия три опорных вуза: те, куда получены квоты от Минпромторга. Это Московский авиационный институт, МГТУ им. Н.Э.Баумана и университет «Дубна». Квоты в эти вузы детализированы, и по целевому направлению от ГосМКБ вероятность поступления в них очень велика. Но, как подчеркнула Р.А. Усеня, на предприятии вовсе не ограничиваются этими тремя вузами, и при индивидуальном рассмотрении анкеты выпускника обсуждается возможность обучения по целевому направлению также в других учебных заведениях. Например, в настоящее время ребята обучаются по целевым направлениям в Тульском государственном университете, также усилено сотрудничество с БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, с Государственным университетом авиационного приборостроения, где представлены очень дефицитные сегодня специальности (радиотехники, прибористы). Так что будет возможность у сегодняшних выпускников обучаться по целевому направлению и в этих вузах. Плюсы целевого обучения очевидны, но ребята все же активно интересовались его основными условиями. Во-первых, это право приоритетного поступления. Во-вторых, всем студентам-целевикам предприятие выплачивает надбавку к государственной стипендии в размере от 2 до 5 тысяч рублей (в зависимости от курса обучения и успехов в учебе). И, пожалуй, самый важный момент такого обучения - это гарантированное трудоустройство на предприятие по специальности. Отработать по договору целевого обучения молодой специалист обязан на предприятии три года. Выпускники вуза, приходя на МКБ, сразу же получают статус молодого специалиста, что дает им определенные льготы и гарантии. Это и персональные надбавки, и компенсации за съем жилья, и участие в жилищной программе предприятия. Плюсов и гарантий действительно много, и о них более подробно готовы рассказать в отделе кадров. А пока же отметим, что в группе ребят, приходивших на МКБ, уже есть желающие рассмотреть возможность получения направления на целевое обучение. А Мария Ячная и вовсе уже успела определиться с выбором будущей профессии и заключить такой договор. Кстати, Маша продолжит трудовую династию своей семьи (что особенно приятно), вернувшись после учебы на предприятие, где работают ее родители. Анна Сухая Фото автора