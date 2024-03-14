В подмосковном Мининвесте состоялось награждение управляющих компаний ОЭЗ и индустриальных парков региона по итогам 2023 года. В номинации «Лучшие условия для работы резидентов» награда вручена управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

В 2023 году ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою 100-процентную эффективность и стала лучшей технико-внедренческой зоной в Московской области. Таких высоких результатов подмосковная площадка добивается все последние годы благодаря набору преференций для малого и среднего бизнеса, действенной поддержке власти на всех уровнях, грамотно выстроенной работе ее управляющей компании.

По итогам 2023 года в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области прошло награждение лучших управляющих компаний ОЭЗ и индустриальных парков. В рамках конкурса было представлено пять специальных номинаций. В номинации «Лучшие условия для работы резидентов» победу одержала ОЭЗ «Дубна». В торжественной обстановке ее генеральному директору Антону Афанасьеву награду вручила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Руководитель поблагодарил за высокую оценку деятельности коллектива.

- Создание максимально комфортных условий работы резидентов - одна из первостепенных задач нашей управляющей компании, результатом чего стало привлечение на подмосковную территорию свыше 160 резидентов, - отметил Антон Афанасьев. - Для скорейшего запуска их предприятий созданы необходимые объекты инфраструктуры, готовые производственные площади, благоприятные условия для коммерциализации инвестпроектов. Мы заботимся не только о комфорте специалистов на производстве, но и реализуем многочисленные социальные программы в рамках принципов ESG. Все это стало возможным благодаря поддержке нашей команды и проектов резидентов со стороны правительства Московской области, Мининвеста региона. Мы благодарны за такую активную помощь и готовы прикладывать все усилия для устойчивого развития подмосковного региона в будущем.

Перспективы намечены. В планах к 2033 году привлечь на площадку до 230 технологичных компаний и построить здесь 90 предприятий, на которых в общей сложности будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест. Сегодня управляющая компания продолжает активную работу на присоединенной к ОЭЗ территории для обеспечения инженерной инфраструктурой новых высокотехнологичных производств.

Светлана Жукова

Фото Сергея Хакимова