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Конкурс для студентов Печать
14.03.2024 05:57

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области объявляет о начале конкурса на получение грантов «Студенческий стартап».

В конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане. Будет определено 2000 победителей, которые получат по 1 млн рублей на развитие своего проекта. Участие бесплатное. Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

Подать заявку можно до 15 апреля на сайте конкурса: https://fasie.ru/studstartup/.

 
  		 
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