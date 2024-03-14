На выставке-форуме «Россия» в рамках Дня предпринимательства Минэкономразвития РФ была проведена панельная сессия «Особые экономические зоны: трансформация механизма и перспективы развития», на которой спикером выступила представитель ОЭЗ «Дубна».

Участники мероприятия обсудили поправки закона об особых экономических зонах и перспективы развития механизма на ближайшие годы, вопросы перехода на налоговый мониторинг и преимущества банковского сопровождения для резидентов ОЭЗ.

Модератором панельной сессии стал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. В экспертной панельной дискуссии приняли участие директор Департамента регионального развития министерства Виталий Алтабаев, начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова, вице-президент - начальник Департамента перспективных проектов банковского сопровождения АО «Газпромбанк» Кирилл Фролов, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Эмиль Петросян, а также руководители особых экономических зон.

От подмосковной ОЭЗ «Дубна» в качестве спикера на сессии выступила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик. Она отметила, что активное развитие предпринимательства в стране сегодня чрезвычайно актуально и важную роль в этом процессе играют особые экономические зоны, рассказала о перспективах подмосковной бизнес-площадки и общих для всех ОЭЗ проблемах.

- На сегодняшний день ОЭЗ «Дубна» находится на интенсивной стадии развития, - подчеркнула Виктория Халимендик. - Об этом свидетельствует кратный рост налогов, уплачиваемых резидентами в федеральный бюджет - более 3 миллиардов рублей в 2023 году. Данный рост обусловлен выходом наших резидентов на производственные мощности. Ежегодно выручка компаний составляет более 50 миллиардов рублей, создается свыше 700 новых рабочих мест. Вместе с тем, одним из вызовов для развития ОЭЗ является кадровый вопрос. Существующий дефицит кадров и сложившаяся конкуренция за высококвалифицированных специалистов, во-первых, вынуждают компании наращивать затраты на фонд оплаты труда. Поэтому целесообразно вернуться к вопросу возврата преференций по уплате страховых взносов. Во-вторых, для притока кадров требуется развитие жилищного фонда, а именно - общежитий для временного размещения сотрудников из других регионов страны, а также развитие образовательной среды под потребности резидентов ОЭЗ.

Виктория Халимендик выступила с предложением о создании кампусов на территориях успешно развивающихся индустриальных площадок и технопарков в рамках софинансирования. По ее мнению, это будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. Она отметила, что в ОЭЗ «Дубна» для этого есть все условия. Среди партнеров бизнес-площадки предприятия и организации НПК города, международный научный центр ОИЯИ и университет «Дубна». А с учетом того, что до 2030 года резиденты планируют создать 8100 рабочих мест, такое открытое образовательное пространство по подготовке кадров просто необходимо.

В завершение своего выступления руководитель пригласила участников сессии на Международный форум особых экономических зон, который пройдет в конце сентября этого года на площадке ОЭЗ в Дубне.