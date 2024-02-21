Компании «ЭЛТА» и «Экспертные лабораторные технологии» (ЭЛТЕХ) разработали и зарегистрировали в Росздравнадзоре набор реагентов для быстрой и специфической диагностики туберкулезной инфекции «в пробирке». Набор «ИГРА-ТБ» станет надежной альтернативой широко известным кожным пробам. Серийный выпуск отечественного медицинского продукта запущен на новом производстве в ОЭЗ «Дубна».

Компания «ЭЛТА», крупный российский производитель систем персонализированной диагностики, зарегистрировала в Росздравнадзоре первый полностью отечественный тест для in vitro диагностики туберкулезной инфекции. Набор «ИГРА-ТБ» состоит из вакуумных пробирок для забора крови пациентов и стимуляции находящихся в ней лимфоцитов специально сконструированными антигенами, а также комплекта реагентов для определения лимфоцитарного ответа.

- Если человек инфицирован микобактерией, то в его крови имеются лимфоциты, способные распознавать антигены этого возбудителя, - рассказал генеральный директор ООО «ЭЛТЕХ» кандидат биологических наук Виктор Мануйлов. - У пациента берут миллилитр крови в пробирку, которая уже содержит синтетические фрагменты микобактериальных белков. Если в пробе есть антиген-специфические лимфоциты, они распознают стимулятор и реагируют на него выработкой гамма-интерферона. Затем сравнивают уровень интерферона после стимуляции с тем, что обнаруживается у того же пациента в норме. Если интерферон повышен, значит, в крови человека есть лимфоциты, «знакомые» с микобактерией, и, следовательно, человек инфицирован.

В ходе недавно организованных Московским областным клиническим противотуберкулезным диспансером сравнительных исследований подмосковная разработка показала себя очень достойно на фоне зарубежных аналогов, а в ряде случаев, например, по достоверности подтверждения клинического диагноза, и превзошла их.

Сегодня производство тестов «ИГРА-ТБ» уже развернуто в Особой экономической зоне «Дубна». Мощность выпускающей линии - 300 тысяч тестов в год с возможностью увеличения в два раза. Инвестиции в проект составили 70 млн рублей.