Пока Запад вводит санкции, в Подмосковье открывают новые заводы. Старт одному из них - «Заводу автомобильных подшипников №1» (входит в ГК «Торсион») был дан в мае 2023 года на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна». В конце года на предприятии выпустили первую партию подшипников, а в 2024-м планируют произвести порядка 200 тысяч единиц отечественных автокомпонентов.

В условиях санкций Московская область продолжает активно развивать промышленность и открывать новые высокотехнологичные производства. Резидент Особой экономической зоны «Дубна» компания «ЗАП № 1» специализируется на изготовлении радиально-упорных ступичных автомобильных подшипников с шестым классом точности и выше. Цель создания в регионе нового предприятия - восполнить нехватку этих автокомпонентов, которая возникла в связи с прекращением деятельности в России иностранных поставщиков.

Инвестиции «ЗАП № 1» в запуск производства на территории подмосковной ОЭЗ - свыше 200 млн рублей. На новом предприятии по мере выхода его на полную мощность будут созданы порядка 30 рабочих мест.

- Наша первая производственная площадка в 1,5 тысячи квадратных метров оснащена самым передовым оборудованием, - рассказал генеральный директор ООО «ЗАП № 1» Сергей Ненадкевич. - Например, накануне нового года нам из Китая был отгружен вертикальный центр двухсторонней плоской шлифовки, который используется для скоростной шлифовки торцов подшипников и обеспечит самые высокие точностные параметры при их изготовлении. Также для проведения контроля качества готовых подшипников всех типов мы создали на заводе современную лабораторию. Так что высокое качество продукции российским автовладельцам, для технического обслуживания автомобилей которых и предназначена выпускаемая продукция, наш завод гарантирует.

Подшипниковое машиностроение - сложная, специфическая и уникальная отрасль, которая в нашей стране должна и обязательно будет динамично развиваться, убежден руководитель «Завода автомобильных подшипников №1».

В декабре 2023 года «ЗАП №1», после успешной пуско-наладки сборочной линии, выпустил первую партию подшипников в количестве 1000 штук. Средний такт сборки подшипника на этой линии составляет от 8 до 15 секунд. К концу 2025 года завод планирует выйти на объем производства 380 тысяч подшипников в год.

Также в наступившем 2024 году резидент ОЭЗ намерен приступить к следующему важному для развития производства этапу - строительству второй очереди предприятия площадью 1,45 тыс. кв. метров. Это позволит до конца первого полугодия 2025 года организовать собственное заготовительное производство колец подшипников и других комплектующих.

Светлана ЖУКОВА