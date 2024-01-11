Торжественное собрание коллектива в канун Нового года на АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» (предприятие входит в состав КТРВ и является членом Союза машиностроителей России) было посвящено сразу нескольким событиям, и все они приятные.

Во-первых, генеральный директор ГосМКБ Сергей Анатольевич Богатиков подвел итоги года и обозначил задачи на 2024-й.

Во-вторых, состоялось вручение огромного количества наград работникам предприятия, в том числе три сотрудника были удостоены Почетных грамот Президента РФ Владимира Путина. И наконец, предпраздничные поздравления коллективу прозвучали из уст научного руководителя предприятия Владимира Николаевича Трусова и главы нашего города Максима Андреевича Тихомирова. А настроение празднику достаточно мастерски задала музыкальная группа МКБ, исполнив несколько музыкальных композиций для коллег.

Как отметил С.А. Богатиков, предприятие в уходящем году достигло больших успехов. Проведена огромная работа по расширению производства, закупке нового оборудования, введению его в эксплуатацию, набору сотрудников, их обучению… Говоря о задачах и планах на 2024 год, генеральный директор подчеркнул, что год будет не менее напряженный, работы впереди действительно много.

И вот тут самое время перейти к наградам, а награжденных было по итогам работы за 2023 год немало. Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены начальник эксплуатационно-ремонтного отдела А.Н. Савин, ведущий инженер О.В. Люстрова и начальник группы Е.В. Зайцев.

Пятнадцать сотрудников удостоены Почетных грамот Мининвеста, 20 работников награждены Почетными грамотами Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Почетных грамот и Благодарностей генерального директора предприятия «Радуга», а также главы г.о. Дубна удостоены еще более 150 человек.

Каждый из награжденных, принимая награды и поздравления, говорил, что в них – заслуга всех коллег, всего большого коллектива, сумевшего безупречно справиться со всеми поставленными задачами.

Анна Сухая

Фото Юлии Новиковой