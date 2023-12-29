В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Золотая идея», учрежденной Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Премии удостоен коллектив Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в состав которой входит дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, а потому мы с радостью и гордостью поздравляем коллег из КТРВ.

Авторский коллектив головного предприятия Корпорации удостоен Второй премии в номинации «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений». Памятные призы и Дипломы лауреатам вручил член оргкомитета - заместитель директора ФС ВТС России М.В. Петухов. Было отмечено, что со временем «Золотая идея» объективно расширила свое значение и стала рассматриваться как очень серьезная и весомая оценка экспортно-ориентированных достижений оборонно-промышленного комплекса в целом.

Напомним, что дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» неоднократно в предыдущие годы также становилось лауреатом Национальной премии «Золотая идея» за вклад в область разработки экспортно-ориентированной продукции военного назначения.