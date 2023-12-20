Одна из самых комфортных для ведения технологичного бизнеса ОЭЗ «Дубна» подтвердила свои лидерские позиции по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Площадка вошла в тройку лидеров среди технико-внедренческих зон страны и стала лучшей в Подмосковье.

Объявлены победители Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России по итогам деятельности в 2022 году. Рейтинг представлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ. ОЭЗ «Дубна», которая давно считается площадкой для реализации самых амбициозных проектов наукоемких российских компаний, признана экспертами одной из самых комфортных для ведения бизнеса, взяла в рейтинге «серебро» и стала лидером в Подмосковье. Дипломы победителям Национального рейтинга были вручены на ежегодной пресс-конференции, прошедшей на площадке информационного агентства ТАСС.

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев в своем выступлении поблагодарил организаторов рейтинга за высокую оценку:

- ОЭЗ «Дубна» одна из первых особых экономических зон, созданных в России, в 2024 году нам исполняется 18 лет. Высокий результат подтверждает эффективность работы команды губернатора Московской области, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и, конечно, наших резидентов. За нас говорят цифры: сегодня каждое 10-е рабочее место среди особых экономических зон создано в ОЭЗ «Дубна», каждый 6-й резидент находится на нашей площадке. Инвестиции резидентов почти трехкратно превысили, а налоговые отчисления перекрыли бюджетные инвестиции в инфраструктуру площадки. И это говорит о высокой инвестиционной привлекательности ОЭЗ «Дубна». Мы - команда. И только совместная работа позволяет нам достигать высоких результатов.

В прошлом году в особую экономическую зону удалось привлечь 13 новых резидентов с общим объёмом инвестиций порядка 4 млрд руб. Резидентами было создано 711 новых рабочих мест для рабочих и высококвалифицированных специалистов. Объем инвестиций в 2022 году превысил 7,7 млрд руб., в результате общая сумма накопительным итогом составила более 49 млрд руб.

Быстрый рост выручки продемонстрировали предприятия биомедицинского направления, а также направления проектирования сложных технических систем. По итогам года она выросла почти на 55% и составила 41,5 млрд рублей. Объем отчислений в бюджеты всех уровней, уплаченных резидентами, превысил 4,7 млрд руб.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»