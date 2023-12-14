Министерство жилищной политики Московской области выдало резиденту ОЭЗ «Дубна» компании ООО «Беролюкс» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди завода. В строй введен цех по производству полимерных и композитных стройматериалов из отечественного сырья.

Площадь введенной в эксплуатацию второй очереди капитального строительства резидента подмосковной ОЭЗ «Дубна» - производственного цеха - составляет около 25 тысяч кв. метров. В настоящее время компания «Беролюкс» завозит в просторное помещение новейшее оборудование и специалисты приступают к его монтажу.

Всего на импортозамещающем производстве планируется смонтировать и установить порядка 20-ти современных линий по выпуску сотовых листов из строительного пластика. Листы разных видов, цвета, толщины и прозрачности будут изготавливать исключительно из отечественного безопасного экологичного сырья. Продукция российского производства заменит более дорогие импортные аналоги. Как пояснили в компании, себестоимость стройматериалов будет ниже импортных, что скажется на увеличении числа потребителей в нашей стране.

В прочных и надежных отечественных материалах заинтересованы самые различные отрасли, в том числе сельское хозяйство (для возведения тепличных комплексов) и стройиндустрия. Также изделия из листового полипропилена и поликарбоната широко применяются в индивидуальном строительстве.

Компания «Беролюкс» планирует запустить импортозамещающее производство в первом полугодии 2024 года и с выходом на полную мощность достигнуть объема востребованной продукции до 24 тысяч тонн. Общий объем инвестиций резидента ОЭЗ «Дубна» в проект превысит 1,27 млрд рублей, на предприятии намерены создать боле 300 рабочих мест.