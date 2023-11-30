В Дубне, в Особой экономической зоне, прошла Ярмарка вакансий. На ней свободные рабочие места представили несколько десятков работодателей. Организатором ярмарки стала управляющая компания ОЭЗ «Дубна», которая становится своеобразным кадровым хабом, осуществляющим трансфер специалистов, в том числе студентов выпускных курсов вузов, на предприятия севера Подмосковья.

Сегодня ОЭЗ «Дубна» по числу инвесторов является самой крупной среди российских особых экономических зон. Ежегодно на бизнес-площадку приходят порядка 600 специалистов, а по итогам только 9-ти месяцев этого года резидентами уже создано почти 1400 новых рабочих мест, что в два раза превысило прошлогодний результат. Такая цифра продемонстрирована впервые, и во многом это стало возможным именно благодаря Ярмарке вакансий, которую дважды в год организует управляющая компания ОЭЗ.

На этот раз свои вакансии на мероприятие представили 30 работодателей. Среди них такие крупные, как международный научный центр Объединенный институт ядерных исследований, а также предприятия, реализующие проекты федерального значения: Группа компаний «ПРОМТЕХ», «Ядро Фаб Дубна», НПК «Дедал»,

«ЭНКОР», ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, «Кронштадт», «ДМЗ им. Н.П. Федорова», завод «Тензор» и другие. Всего они предложили соискателям более 350 вакансий.

Открыл мероприятие исполнительный директор ОЭЗ Роман Хомяков, который озвучил некоторые важные цифры по числу рабочих мест технико-внедренческой площадки, демонстрирующие уверенное развитие ОЭЗ:

- Площадка Особой экономической зоны «Дубна» является самой большой в Российской Федерации по числу резидентов. Ежегодный прирост рабочих мест составляет 500-600 вакансий. По итогам 9 месяцев 2023 года в ОЭЗ создано уже 1300 рабочих мест. К концу года по нашим планам появится 1500 рабочих мест. Это прекрасный результат. В этом сезоне и компании, и соискатели проявляют огромный интерес к нашему ежегодному мероприятию - Ярмарке вакансий. Об этом говорят цифры: 30 компаний-участников, более 700 регистраций соискателей.

Глава городского округа Максим Тихомиров от лица администрации Дубны поприветствовал участников ярмарки:

- Благодарю всех, кто сегодня нашел время, чтобы приехать в наш город, посмотреть на наши возможности, наши предложения, ну и, конечно же, найти для себя работу по душе, работу, о которой вы мечтали. Благодарю всю команду Особой экономической зоны «Дубна», руководство ОЭЗ за прекрасную организацию мероприятия. На этом предлагаю не останавливаться. Впереди новые достижения. Формат мероприятия очень востребован.

Ярмарка вакансий продемонстрировала самые высокие цифры за всю историю ее проведения по числу как работодателей, так и соискателей. Это еще раз подтверждает востребованность такого формата работы управляющей компании ОЭЗ «Дубна» по поиску и подбору кадров для технологического сектора, пользу такого инструмента для развития экономики города и Подмосковья.

Работодатели высоко оценили организацию мероприятия, по итогам которого смогли отобрать кандидатов для последующего трудоустройства на свои предприятия.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы

ОЭЗ «Дубна»