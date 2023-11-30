На «Тензоре» возобновили давнюю традицию: проведение конкурсов профессионального мастерства. В номинации «Лучший монтажник РЭАиП» свои навыки и умения продемонстрировали четверо монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП): Дмитрий Кудрявцев (VI разряд), Евгения Конюк (V разряд), Сергей Ищенко (IV разряд) и Ирина Фомичева (V разряд). Площадкой для соревнований по специальности стал цех комплексного сборочно-монтажного производства (КСП-40) приборного завода, где трудятся все конкурсанты. На первом этапе требовалось выполнить теоретическое задание: в течение 10 минут ответить на вопросы по охране труда. Второй этап - практическое задание: сборка-монтаж блока оповещения БОП-03Ф, который используется в системах пожаротушения и пожарной сигнализации, и кабеля (при установленной норме времени). Дополнительно конкурсной комиссией оценивались: культура рабочего места (без предварительного оповещения работника), соблюдение трудовой дисциплины, выполнение производственного плана. Победителем стал Дмитрий Кудрявцев, набравший максимальное количество баллов - 99 из 100. Он награжден дипломом и премией. Результаты остальных участников - от 87 до 90 баллов. - Профессиональный конкурс - это в первую очередь неординарный подход к решению повседневных задач, который рождает стремление выявить резервы своего коллектива в борьбе за высокие производственные показатели. Это возможность для каждого работника прочувствовать важность своего труда, свою значимость в процессе достижения поставленных целей. Подобные мероприятия формируют ощущение личной ответственности за результат. Мы планируем в дальнейшем проводить их ежегодно - по основным рабочим специальностям на нашем предприятии, - рассказал Павел Дьячков, начальник комплексного сборочного производства ПАО «Тензор».