ОЭЗ «Дубна» подвела итоги деятельности за девять месяцев 2023 года. Они демонстрируют уверенный рост показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и заметно выше запланированных. Так, инвестиции резидентов составили 8,6 млрд руб., что почти в два раза больше, чем за тот же период годом ранее. Вдвое больше инвестиций Подмосковная ОЭЗ «Дубна» продолжает динамично развиваться. Ее резиденты разрабатывают и внедряют передовые технологии, выпускают и успешно реализуют импортозамещающую продукцию, выводят инновационные изделия и услуги на отечественный рынок и экспортируют в дружественные страны, создают рабочие места и строят собственные предприятия. - С начала этого года нашими компаниями инвестировано в проекты 8,6 миллиарда рублей, - рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Это почти в два раза больше прошлогодних данных за аналогичный период и гарантирует, что прогнозные значения по инвестициям за весь год будут перевыполнены. Наибольший объем инвестиций осуществлен якорными компаниями «Ядро Фаб Дубна», «ЭНКОР» и «ПСК Фарма». Кроме того, мы среди всех ОЭЗ по-прежнему остаемся одними из лидеров по количеству созданных резидентами рабочих мест. На современных предприятиях двух площадок за 9 месяцев появилось 1 392 новых рабочих места. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Стоит отметить, что такой результат стал возможным благодаря активному взаимодействию управляющей компании ОЭЗ с федеральными и региональными органами власти, большой работе с резидентами, многочисленными партнерами, российскими вузами, техникумами и ПТУ. УК на регулярной основе проводит такие популярные не только в регионе, но и в стране мероприятия, как хакатон, конкурс молодежных научно-технических проектов, привлекающие на территорию бизнес-площадки талантливых молодых специалистов, а также крупнейшую на севере Подмосковья ярмарку вакансий. Так, весной этого года в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» зарегистрировались почти 900 желающих найти работу, а всего через ярмарки вакансий на предприятия ОЭЗ «Дубна» ежегодно приходят свыше 500 специалистов. Измеряется миллиардами Запуск крупных производств позволил значительно увеличить выручку компаний от продажи продукции и услуг - она составила около 41 млрд руб., что на 75% больше, чем за 9 месяцев 2022 года. Следовательно, вырос и объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, который в два раза превысил значение за отчетный период прошлого года и составил 3,8 млрд руб. В том числе в консолидированный бюджет Московской области было отчислено почти 1,2 млрд руб. Это дает основание прогнозировать увеличение налогов компаний по итогам всего года на 60%. Объем страховых взносов за отчетный период также превысил прошлогодний и составил более 1,3 млрд руб. Благоприятный инвестиционный климат ОЭЗ «Дубна» по-прежнему остается самой крупной по количеству инвесторов среди всех российских особых экономических зон. На данный момент, с приходом еще десяти новых резидентов, бизнес-площадка насчитывает 165 инвесторов, 9 из которых с иностранным участием или капиталом. Это подтверждает инвестиционную привлекательность территории, стремление высокотехнологичных компаний осуществлять свои проекты там, где для этого созданы самые комфортные условия. Таким образом, итоги деятельности ОЭЗ «Дубна» за 9 месяцев текущего года подтвердили эффективность работы команды ее управляющей компании, которая не только выполнила собственные обязательства, но и перевыполнила намеченные планы. Светлана Жукова