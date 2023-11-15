На прошлой неделе первый камень, а точнее, внушительных размеров памятная монета была заложена в основание фундамента нового производственного корпуса АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). За ближайшие двенадцать месяцев здесь, на выведенной пока в ноль с землей площадке, будет построен новый корпус, в котором разместятся и административные помещения, и сам производственный цех.

Символический старт строительству дали заместитель генерального директора- главный инженер предприятия Анатолий Петрович Утриванов и и.о. заместителя генерального директора по производству Илья Николаевич Ларионов, заложив специально изготовленные по этому случаю памятные монеты с символикой самого ГосМКБ «Радуга» и Корпорации ТРВ.

На предприятии кратно выросли объемы производимых изделий, а потому для выполнения этих объемов потребовались серьезная реконструкция и расширение производства. Нынешний корпус возводится по целевой федеральной программе.

Работа на строительной площадке кипит. Подрядная организация, ведущая строительство, имеет уже немалый опыт возведения подобных объектов. Ответственным за строительный контроль назначен начальник отдела капитального строительства СГИ предприятия Д.В. Шершаков.

- На сегодняшний день проведены подготовительные работы, - рассказал Дмитрий Вячеславович, - это перенос инженерных коммуникаций, выборка и замещение грунта. Следующий этап - устройство основания и проведение железобетонных работ. Строительство ведется интенсивным темпом, а полностью оно должно быть завершено в ноябре следующего года.

Здание производственного корпуса, как отметили на его закладке, будет переменной этажности: в нем расположатся и производственная, и административная части. Возводится оно с использованием современных строительных технологий и материалов в сжатые сроки, чтобы максимально быстро в нем заработал новый цех.

Анна Сухая

Фото автора