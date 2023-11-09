Глава города Максим Андреевич Тихомиров посетил научно-производственную площадку компании «ВестМедГрупп», располагающуюся на территории ОЭЗ «Дубна», где пообщался с руководством и работниками предприятия.

Компания «ВестМедГрупп» разрабатывает инновационное медицинское оборудование, производство которого полностью локализовано, во исполнение указов Президента и постановлений Правительства об импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета, а также поручений о национальных целях, стратегических задачах развития промышленного производства на территории РФ.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития предприятия и его роли в обеспечении здравоохранения города и региона высококачественной медицинской продукцией. Также шла речь о расширении производства и создании новых рабочих мест.

М.А.Тихомиров ознакомился с этапами процесса производства оборудования систем обеспечения жизнедеятельности пациентов: от заготовки и механической обработки до покраски и сборки. Глава города отметил технологическую готовность предприятия, оснащение высокоточными многофункциональными комплексами обработки металлов и высокий уровень организации работ.

Не осталась без внимания и тема строительства собственного научно-производственного комплекса компании, который позволит расширить возможности компании и увеличить производственные мощности.

Встреча делегации главы городского округа Дубна с сотрудниками компании «ВестМедГрупп» завершилась вручением почетных грамот коллективу и руководству компании и благодарностью за активное участие в жизни города и огромный вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Максим Андреевич Тихомиров отметил важность поддержки таких предприятий для развития здравоохранения и экономики региона. В свою очередь руководство «ВестМедГрупп» выразило готовность продолжать инвестировать в развитие производства и расширение ассортимента продукции.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы

ОЭЗ «Дубна»