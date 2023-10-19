Технико-внедренческую зону в Дубне с ознакомительным и одновременно деловым визитом посетила представительная делегация Исламской Республики Иран. В ходе встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве технико-внедренческой ОЭЗ «Дубна» и промышленной СЭЗ «Энзели».

После вступления Ирана в члены ШОС в этом году российско-иранские связи стали укрепляться гораздо активнее. Это проявляется во всех сферах экономики, промышленной кооперации в самых разных областях. Поэтому приезд крупного бизнеса этой страны в наукоград, где уже 18-й год успешно ведет свою деятельность одна из самых привлекательных ОЭЗ для инвесторов не только нашей страны, но и компаний с иностранным участием, вполне понятен.

В состав делегации Ирана вошли член совета директоров и глава СЭЗ «Энзели» доктор Акбар Ниази, заместитель по экономическим и инвестиционным вопросам СЭЗ «Энзели» Вахид Талебпур, председатель компании Golden Axis, являющейся резидентом свободной зоны, инвестор четырех причалов Каспийского порта Акбар Эхсани, а также официальный представитель и советник Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббас Мослем.

На встрече в Конгресс-центре заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков и заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов представили гостям презентацию территории, а также в качестве примеров международной научно-технической кооперации рассказали о предприятиях компаний «Аркрэй», «Акванова Рус», ПСК «Фарма», «Фабрика РТТ», других резидентах, реализующих проекты с иностранным участием, - всего таких компаний в Особой экономической зоне «Дубна» 11. Оба руководителя подчеркнули, что на подмосковной территории с радостью примут также инвесторов из Ирана.

В ходе встречи обсуждались актуальные для двух инвестиционных площадок вопросы взаимодействия в близких направлениях деятельности резидентов, меры поддержки компаний государствами обеих стран, возможности создания совместных предприятий и развития партнерских отношений. В результате делового обмена мнениями был подписан Меморандум о сотрудничестве между ОЭЗ «Дубна» и Организацией Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели». Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков и член совета директоров, глава Организации Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» Акбар Ниази.

Меморандум заключен с целью расширения экономического, торгового, промышленного, транзитного, туристического, грузового обмена, создания и развития технопарков и инновационных предприятий для повышения уровня двустороннего взаимодействия и развития ОЭЗ «Дубна» и СЭЗ «Энзели». Стороны договорились поддерживать инвесторов в проведении исследований, предоставлении им новых возможностей и преимуществ. Для развития коммерческих отношений и общения между бизнесменами будут организовываться встречи и переговоры по актуальным для обеих сторон темам, а также обмен бизнес-делегациями. Кроме того, есть договоренность о проведении взаимных выставок продукции резидентов и участии в международных выставках двух стран, о проведении семинаров и торгово-экономических комиссий.

После подписания Меморандума участников иранской делегации ознакомили с продукцией завода ведущего разработчика и производителя электротехнического оборудования для энергетической отрасли России Корпорации Encore. Перспективный проект на территории правобережной площадки ОЭЗ в Дубне реализует ее резидент компания «Энкор».

Сегодня Иран и Россия видят хорошие перспективы в развитии партнерских отношений между территориями, на которых активно реализует свои проекты высокотехнологичный бизнес. СЭЗ «Энзели», расположенная на южном побережье Каспийского моря, по логистике наиболее привлекательна для российских компаний, и ознакомительный визит в ОЭЗ «Дубна» может стать первым шагом в успешном сотрудничестве двух стран.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»