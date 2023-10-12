Занятость Сегодня на территории ОЭЗ в Дубне свой бизнес реализуют свыше 160 резидентов. Наукоемким предприятиям как воздух нужны квалифицированные специалисты. Решать вопросы растущей потребности в кадрах инвесторам помогает Управляющая компания технико-внедренческой зоны, и для дубненцев здесь есть немало подходящих вакансий. Приоритетные вопросы Вопросы обучения, подготовки и переподготовки кадров, привлечения профессионалов и молодых талантливых специалистов на предприятия резидентов ОЭЗ «Дубна» являются одними из приоритетных для ее управляющей компании. Сегодня на территории самой крупной по инвестиционной привлекательности ОЭЗ в России создано более 6700 рабочих мест, ежегодный прирост специалистов приближается к шестистам. Тем не менее, с развитием подмосковной площадки и увеличением численности инвесторов в среднем на 12 компаний в год деятельность в этом направлении требует от руководства технико-внедренческой зоны совершенствования традиционных и поиска новых форм работы. Крупнейшая на севере Подмосковья То, что Ярмарка вакансий в ОЭЗ уже давно стала крупнейшей на севере Подмосковья площадкой для трудоустройства, а в 2023 году еще и вышла на всероссийский уровень, закономерно. Мероприятие начиналось с сотни соискателей и нескольких компаний-резидентов от работодателей, а в апреле этого года к инвесторам зоны присоединились предприятия НПК города, также ощущающие кадровый голод. Кроме того, теперь это не просто собеседования с представителями отделов кадров, а параллельно еще и семинары психологов, лекции профессиональных коучей, тренинги по профориентации. Дубненцам интересны новые предложения от ОЭЗ, и, например, в последней ярмарке участвовали уже более 20 работодателей, которые предложили свыше 200 вакансий, а на собеседования впервые за всю историю ярмарки зарегистрировались более 900 человек. Потребность в кадрах станет актуальней - Эту работу управляющая компания ведет в тесном сотрудничестве с министерством социального развития Московской области, Агентством инвестиционного развития Подмосковья, Центром занятости региона, - подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Привлекаем к участию в ярмарке и колледжи, которые представляют свои программы обучения рабочим специальностям. В 2020 году наша площадка была расширена на 60 га, здесь после завершения строительства инфраструктуры будут открываться новые производства, значит, потребность в кадрах станет еще актуальней. Поэтому для большей эффективности поиска специалистов мы запрашиваем у резидентов и предприятий НПК города, а затем анализируем информацию о наиболее востребованных профессиях с учетом специфики высокотехнологичного производства. Банк вакансий В наукограде есть еще несколько источников информации о трудоустройстве в ОЭЗ. Управляющая компания создала банк вакансий - онлайн-проект, с помощью которого можно найти свободные должности в компаниях-резидентах. Полный перечень нужных предприятиям специальностей представлен на официальном сайте ОЭЗ «Дубна» в разделе «Вакансии» и на терминалах, которые установлены в МФЦ на улице Станционной, на КПП левобережной площадки и в университете «Дубна». Это дополнительная возможность для жителей города найти работу. Конкурсы молодежных научно-технических проектов Чтобы обеспечить драйверов технологического развития Дубны и Подмосковья квалифицированными специалистами, управляющая компания особое внимание уделяет талантливой молодежи: в рамках Цифрового гаража совместно с партнером Объединенным институтом ядерных исследований организует открытые конкурсы молодежных научно-технических проектов, вывела на всероссийский уровень хакатоны - это мероприятие собирает молодежь со всей страны и ближнего зарубежья, а несколько лучших проектов поддержали резиденты, и сегодня они реализуются на их базе; ведущие специалисты и руководители направлений ведут беседы в школах по специальной образовательной программе «Моя будущая профессия» при поддержке Фонда президентских грантов. Социальный лифт по подготовке специалистов Сегодня каждый шестой резидент всех особых экономических зон России локализует бизнес на территории ОЭЗ в Дубне и каждое десятое рабочее место среди них создается именно здесь. Казалось бы, на этом можно успокоиться, но в руководстве ОЭЗ так не считают. Поэтому управляющая компания продолжает эффективно работать над созданием социального лифта по подготовке научно-технических специалистов для резидентов по системе «ДОУ - школа - вуз». Успешно шефствует над детским садом «Созвездие», который сегодня имеет статус региональной инновационной площадки и является одним из лучших дошкольных образовательных учреждений Подмосковья, а также над гимназией №11, вошедшей в сотню лучших школ России. И конечно, нельзя не сказать о сотрудничестве с университетом «Дубна», базовым вузом по подготовке кадров для предприятий инвесторов. В ОЭЗ хорошо понимают, что именно эти ребята - студенты, старшеклассники и даже сегодняшние воспитанники детского сада - продолжат ее развитие. А это уже заявка на далекую перспективу. Светлана ЖУКОВА Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»