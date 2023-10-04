ОЭЗ «Дубна» совместно с МСЧ N9 ФМБА России презентовала первый в стране цифровой здравпункт на VIII Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2023), которая прошла в Сочи.

Представили проект на выставке заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков и руководитель МСЧ №9 России Ирина Ларионова. Пилотный проект был реализован в Дубне при поддержке Федерального медико-биологического агентства и лично его руководителя Вероники Скворцовой.

Посетившая стенд цифрового здравпункта с высокоточным медицинским оборудованием В.И. Скворцова акцентировала внимание на актуальности применения лучшей практики, ее масштабировании на другие инвестиционные площадки и регионы РФ. Эту инициативу поддержал глава Минтруда России Антон Котяков, по словам которого это будет способствовать цифровизации отрасли.

Деловая программа Всероссийской недели охраны труда была посвящена мерам, принимаемым государством для увеличения продолжительности жизни и трудового долголетия граждан, успешным корпоративным практикам охраны здоровья сотрудников производств, тому, как промышленная медицина влияет на экономические показатели предприятий, и другим актуальным вопросам.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев принял участие в пленарной сессии «Роль промышленной медицины в продлении трудового долголетия граждан Российской Федерации», которая прошла в рамках деловой программы форума. Он представил как раз проект цифрового здравпункта. Антон Афанасьев акцентировал внимание на том, что выступает от имени малых и средних предприятий, которым такой здравпункт, оснащенный высокотехнологичным медицинским оборудованием последнего поколения, крайне необходим.

- Перед этими предприятиями, в том числе сотрудниками наших компаний-резидентов, ежедневно встают вопросы, как оперативно провести медосмотр водителей перед или после рейса, вакцинацию или диспансеризацию, получить листки нетрудоспособности, не затрачивая массу времени на очереди в поликлинике, и множество других, - отметил руководитель. – С появлением суперсовременного цифрового здравпункта мы все эти проблемы сняли. Задумка о его создании появилась еще когда у нас было 100 МСП, а сегодня в ОЭЗ уже 166 резидентов, 90% которых – малые и средние предприятия, в том числе достаточно крупные. Тем не менее, им сложно было реализовать такой затратный проект, поэтому управляющая компания ОЭЗ и ФМБА взяли это на себя. Сегодня у нас 6700 сотрудников, и все они имеют возможность пользоваться услугами здравпункта, в том числе проходить онлайн-диагностику в МСЧ №9, получать консультации узкопрофильных специалистов научно-клинических центров ФМБА России, а к 2030 году мы планируем увеличить число рабочих мест до 13 тысяч.

Одну из лучших практик оте-чественного здравоохранения, примененную в ОЭЗ «Дубна», сегодня начинают масштабировать на другие регионы России. На сессии руководитель ОЭЗ предложил создать для этого рабочую группу, которая будет оценивать эффективность и целесообразность создания подобных здравпунктов на инвестиционных площадках. Инициативу поддержала заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева, и это предложение будет внесено в резолюцию по итогам работы Всероссийской недели охраны труда.

Светлана Жукова