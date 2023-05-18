Особую экономическую зону «Дубна» с рабочим визитом посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Его сопровождал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Первым пунктом визита федерального министра стало посещение строительной площадки резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Надежный цифровой сервис данных». Строящийся на территории Новой промышленной зоны технологический центр обработки и хранения информации планируется открыть в 2024 году. Его общая площадь составит 20 тыс. кв. м, а инвестиции в проект - 5 млрд рублей.

Также Ирек Файзуллин побывал в Федеральном центре обработки данных ФНС России. Новый центр позволяет Федеральной налоговой службе предоставлять больший объем услуг высокого качества, делает процесс уплаты налогов максимально простым и удобным.

О динамике развития ОЭЗ «Дубна» главе Минстроя России доложил генеральный директор Антон Афанасьев. Он также провел ознакомительную экскурсию по территории Новой промышленной зоны на правобережной площадке ОЭЗ, представил проекты и инновационную продукцию якорных резидентов и рассказал о строящихся объектах высокотехнологичных компаний. Ирек Файзуллин осмотрел и лабораторно-производственные площадки Инновационно-технологического центра «Ломоносов».

Светлана ЖУКОВА