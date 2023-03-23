Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организовала встречу в формате бизнес-завтрака с представителями компаний-резидентов и предприятий наукограда. Речь шла о мерах поддержки предпринимательства и возможностях его развития на подмосковной территории.

На встречу, которая прошла в Конгресс-центре, в качестве спикеров были приглашены представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, различных фондов, контролирующих органов, банков, ТПП г. Дубны, университета «Дубна», других заинтересованных организаций. Участники обсудили актуальные вопросы поддержки бизнеса в трех секциях.

О мерах поддержки

Первая секция была посвящена привлечению финансирования на развитие инновационных проектов и технологий, действующим и перспективным мерам федеральной и региональной финансовой поддержки. Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал об основных мерах поддержки бизнеса и отметил, что на обновленном инвестиционном портале Московской области можно выбрать земельные участки, посмотреть предоставляемые условия на получение гранта, льготного кредита или субсидии, подать онлайн-заявку.

О возможностях поддержки высокотехнологичного бизнеса в своих выступлениях также рассказали директор НО «Государственный фонд развития промышленности Московской области» Павел Ильин, представители Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, коммерческих банков, которые являются партнерами ОЭЗ «Дубна», - Сбербанка, ВТБ и ПСБ, другие участники бизнес-завтрака.

О соблюдении законных прав бизнеса

Спикерами второй секции стали представители надзорных и контролирующих органов. Заместитель начальника таможенного поста «Дубна» Жанна Ребикова познакомила участников мероприятия с изменениями в таможенном законодательстве РФ. О соблюдении законных прав бизнеса говорили начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Московской области Вячеслав Власов, прокурор г.о. Дубна Дмитрий Антонов и начальник Территориального отдела Госадмтехнадзора №1 Дубна Александр Трухин.

О кадровой политике

Секцию по кадровой политике открыло выступление инспектора Государственной инспекции труда Надежды Амелиной. Сегодня резиденты особой экономической зоны остро нуждаются в квалифицированных специалистах, и эта задача является №1 для управляющей компании, отметил начальник отдела по работе с персоналом АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Николай Козлов. Поэтому по ее инициативе здесь проводится крупнейшая на севере Подмосковья Ярмарка вакансий, которая собирает до 400 соискателей ежегодно. Также на встрече был представлен и с этого дня запущен сайт «Работа в Дубне», где размещены вакансии не только резидентов, но и градообразующих предприятий, анкеты студентов, желающих получить стажировку в высокотехнологичных компаниях ОЭЗ и на предприятиях наукограда.

Темы, которые были предложены организаторами встречи, актуальны для высокотехнологичных компаний, предпринимателей, которые замотивированы на развитие, успех, на новые деловые связи.

Светлана ЖУКОВА