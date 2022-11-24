Приборный завод «ТЕНЗОР» одобрен в качестве изготовителя оборудования для строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую». АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему создание и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков.

ПАО «ТЕНЗОР» получен Сертификат одобрения производителя от Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK).

Как сообщил директор по качеству Евгений Колганов, работа по подготовке комплекта документов для NDK велась на предприятии в течение полугода. В соответствии с «Положением о процессе поставки оборудования и согласования изготовителя оборудования для ядерных установок», утвержденным NDK 28 мая 2015 года, была подготовлена заявка с приложением документов (более 500 листов) на русском и английском языках. После рассмотрения документов и одобрения заявки назначен и проведен выездной аудит.

- В ходе аудита проверено несколько подразделений: технологическая служба, служба главного конструктора, служба управления персоналом, отдел технического контроля, отдел систем менеджмента, отдел главного механика, отдел логистики, комплектное сборочное производство, испытательно-метрологический центр и др. Турецкие аудиторы проанализировали действующую на заводе систему менеджмента качества, особое внимание уделили производственным процессам, контролю качества на всех этапах, культуре безопасности при изготовлении оборудования для АЭС, - рассказал Евгений Колганов.

Получение сертификата подтверждает высокое качество продукции ПАО «ТЕНЗОР».