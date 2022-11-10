На прошлой неделе в здании гостиницы «Резидент отель», расположенной на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна», открыли Центр бизнеса. Это современные офисы, в которых могут вести свой бизнес самые разные компании. Первым в новых помещениях заработал офис «Мои документы».

Глава Дубны Сергей Куликов, поздравляя присутствующих с событием, отметил:

- Буквально полтора года назад мы с дирекцией ОЭЗ «Дубна» и Дубненского МФЦ подписывали соглашение о том, что одно из отделений МФЦ появится на левом берегу на территории особой экономической зоны. А сегодня видим, что ремонт Центра бизнеса завершен: все готово для торжественного открытия нового офиса МФЦ.

ОЭЗ «Дубна», как отметил первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков, предлагает бизнесу готовую инфраструктуру - комфортные офисные пространства, производственные площади, конференц-залы-трансформеры для проведения самых разнообразных мероприятий; горожанам - современный коворкинг-центр, единственный в городе. А теперь еще жители могут также воспользоваться всем спектром государственных услуг от МФЦ, который расположился в центре левобережной площадки ОЭЗ.

В планах также в этом году открыть в центре отделение Почты России.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»