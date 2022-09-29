Министерство здравоохранения Московской области заключило контракт на поставку лекарственных средств с резидентом ОЭЗ «Дубна» - ПСК Фарма.

Весной этого года Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс на заключение офсетного контракта на 4,5 млрд рублей на производство и поставку 12 МНН в различных дозировках для нужд Московской области. 15 сентября 2022 г. офсетный контракт был подписан обеими сторонами.

Компания ПСК Фарма обязуется в срок до 2025 г. исполнить инвестиционные обязательства в размере не менее одного миллиарда рублей и в срок до 2031 года осуществить поставку согласованных объемов лекарственных препаратов для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, ревматоидного артрита, легочной гипертензии, диопатической тромбоцитопенической пурпуры и гиперфосфатемии у взрослых пациентов с хронической почечной недостаточностью. При этом не менее трех лекарственных препаратов в двух различных лекарственных формах должны быть произведены по полному циклу, включая синтез активной фармацевтической субстанции.

«Данный конкурс отличался от тех, что проводились ранее, - комментирует генеральный директор ПСК Фарма Евгения Шапиро. - Претенденты должны были подтвердить, что обладают соответствующим опытом исполнения госзаказов, опытом создания успешного бизнеса или производственного комплекса. Такие требования, на наш взгляд, необходимы, чтобы гарантировать государственному заказчику исполнение принимаемых обязательств».

ПСК Фарма уже имеет успешный опыт исполнения обязательств по офсетным контрактам. В 2019 году правительство Московской области заключило с компанией офсетный контракт на 1,7 млрд рублей; на сегодняшний день все обязательства по инвестированию выполнены, и производитель исполняет вторую часть обязательств - поставляет лекарства для лечения бронхо- и онкозаболеваний.

«ПСК Фарма обязательно исполнит все свои обязательства в срок, и наши граждане получат необходимые качественные отечественные лекарства. На наш взгляд, главными целями офсетного контракта являются обеспечение безопасности национальной системы здравоохранения и формирование лекарственного суверенитета страны», - заверила Евгения Шапиро.

Светлана Жукова