Экспертный совет при правительстве Московской области одобрил бизнес-план компании, которая построит на территории ОЭЗ в Дубне комплекс, оснащенный современным лабораторным оборудованием, для предоставления в аренду резидентам. В реализацию проекта «Лайт Индастриал Дубна» инвестирует 370 млн рублей.

Защита бизнес-плана компании «Лайт Индастриал Дубна» прошла в ОЭЗ «Дубна» в очно-заочном формате под председательством заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлии Бариновой.

Сегодня статус резидента подмосковной ОЭЗ хотят получить все больше инновационных компаний. Но даже несмотря на то, что в течение двух последних лет на ее территории были построены два инновационно-технологических центра, помещений под аренду производств и офисов явно не хватает. Поэтому проект компании «Лайт Индастриал Дубна», безусловно, своевременный.

- В регионе достаточно высок спрос бизнеса на готовые площадки, - отметила Юлия Баринова. - Появление в ОЭЗ «Дубна» современного офисно-производственного комплекса, который будет оснащен необходимым для резидентов лабораторным и испытательным оборудованием, позволит им арендовать и в кратчайшие сроки начать реализацию своих проектов. Площадь земельного участка под строительство составит немногим более гектара. «Лайт Индастриал Дубна» планирует сдать объект в эксплуатацию через 2 года с расчетом размещения здесь порядка 200 специалистов.

Проект по созданию инновационной инфраструктуры для резидентов с участием частного капитала - первый такого рода в подмосковной особой экономической зоне. Подобный формат изначально ориентирован на небольшие и средние предприятия реального сектора и предлагает оптимальные условия, особенно по сравнению с «непрофильными» проектами. Его отличительными чертами являются производственно-складской профиль и мультифункциональность. В связи со спецификой объекта комплекс будет предназначен исключительно для резидентов ОЭЗ «Дубна».

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»