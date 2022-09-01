23 августа в Новосибирске начал свою работу IX Международный форум технологического развития «Технопром-22» - знаковое событие объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Директор ОИЯИ Григорий Трубников выступил на пленарной сессии форума.

Академик Трубников подчеркнул важность поддержания и развития международного научно-технического сотрудничества: «Здесь у нас открывается большой фронт для взаимодействия. Индия, Китай, ЮАР, Бразилия, представители которых присутствуют сегодня на нашем форуме, - это колоссально сильные технологические и научные партнеры. Мы должны взаимодействовать с этими и многими другими странами во взаимовыгодном диалоге».

Также Григорий Трубников отметил, что территории с концентрацией научного интеллекта нуждаются в оказании мобилизационной, таргетной поддержки со стороны государства. «Концентрированная поддержка по приоритетным, критическим технологиям наукоемких территорий Российской Федерации – это один из самых серьезных инструментов, который можно оперативно подключить», - подчеркнул он.

Участниками заседания стали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель генерального директора по науке и стратегии ГК «Росатом» Юрий Оленин, заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин, вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем, а также заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов. Модератором выступления стал директор Фонда национальной технологической инициативы Вадим Медведев.

В форуме «Технопром-2022» приняли участие представители более чем 20 стран мира, в частности, делегации Азербайджана, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая, ОАЭ и другие.

По материалам www.jinr.ru