28 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства региона, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов в формате видеоконференции. В числе вопросов обсуждались проблемы и задачи в сфере ЖКХ.

Отдельно губернатор остановился на порядке начислений за ЖКУ.

«Важный момент - это доначисления за отопление. Жители, которые платят за тепло равными долями в течение 12 месяцев, из-за холодной зимы могут увидеть или уже увидели в платежках немаленькие суммы. Лишние расходы людям сейчас совсем некстати - поэтому задача выстроить работу так, чтобы в месяц к текущим начислениям прибавлялось не более 1500 рублей, - отметил губернатор. - Мы заморозили ставку рефинансирования для расчета пени в МособлЕИРЦ на уровне 9,5% вместо текущих 20%. И попросили управляющие и ресурсоснабжающие организации пойти по такому же пути, пока не принято решение на уровне федерального правительства».

Со всей серьезностью и ответственностью потребовал губернатор от глав округов отнестись к работе Единой информационно-аналитической системы по предоставлению льгот жителям региона по жилищно-коммунальным услугам в автоматическом режиме.

«У нас порядка двух миллионов льготников, задача – проактивно, с использованием цифры сделать так, чтобы все начисления происходили автоматически. Не нужно собирать справки, не нужно терять время, все необходимые вычеты должны быть предусмотрены», - отметил губернатор.

Жители начнут получать льготы автоматически уже с апреля. С этого времени данные о новых льготниках ежемесячно будут поступать в единую информационную систему, жителю не потребуется дополнительно собирать документы. Если льгота была получена до первого апреля, человеку необходимо оставить заявку на региональном портале госуслуг. Все межведомственные согласования произведут автоматически.

Компенсации подлежат коммунальные услуги за свет, газ, отопление и воду, взносы за капитальный ремонт, вывоз мусора. К льготной категории граждан относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры.