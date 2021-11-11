ОКБ «Аэрокосмические системы» стало победителем конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2020 года. Сразу две работы Опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы» стали дипломантами этого авторитетного отраслевого конкурса.

Заслуженную награду в номинации «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники российского производства» получила «Разработка и постановка на производство трубопроводных систем самолетов МС-21 и SSJ-100, базирующихся на радиальном обжиме соединительных фитингов».

В номинации «За создание новой технологии» дипломом конкурса отмечена «Разработка технологии сборки летательных аппаратов с применением модульного построения».

«Данные работы выполнялись ведущими инженерами-конструкторами нашего ОКБ. Весь цикл разработки, от идеи проекта до проведения испытаний, занял чуть больше года. Результаты данных проектов имеют большое значение для развития отрасли и широкий диапазон применения как для гражданских, так и для военных летательных аппаратов.

Основная ценность разработки технологии сборки летательных аппаратов с применением модульного построения заключается в том, что за счет ее применения значительно сокращается цикл окончательной сборки воздушного судна и сохраняются все качественные характеристики.

А проектирование трубопроводов с применение обжимных технологий позволяет снизить конечную массу системы, добиться высокого уровня технологичности, исключить специальные технологические процессы, пайку или сварку на сборке» - рассказал директор Центра разработки распределительных систем ОКБ «Аэрокосмические системы» Александр Казаков.

В этом году экспертный совет организационного комитета конкурса, в который входят более 40 признанных ведущих специалистов авиационной отрасли, рассмотрел более 100 работ в десяти номинациях.

АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» - ведущий разработчик систем и агрегатов для изделий авиационной техники, двигателестроения и космической техники. Генеральный директор Шадрин Валерий Владимирович.

Конкурс «Авиастроитель года» проводится с 2011 года. Учредителями конкурса являются Союз авиапроизводителей России, ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК), АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК), АО «Вертолёты России», ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского», АО «АКБ «Новикомбанк».

По информации

пресс-службы ОЭЗ «Дубна»