Участникам Технического совета ОИЯИ презентовали ОЭЗ «Дубна» как партнера, с которым в этом году заключено соглашение о сотрудничестве. Были названы и первые результаты взаимодействия экономической зоны и международного центра в рамках соглашения. С учетом отличной летней погоды заседание Технического совета Объединенного института ядерных исследований прошло на острове в Московском море территории туристического приюта «Липня», который является структурным подразделением ОИЯИ. Здесь международный центр часто организует конференции, семинары, школы и рабочие совещания. На эту встречу представителей ОЭЗ «Дубна» пригласили как делового партнера, с которым в Год науки и технологий было заключено взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве. По факту сотрудничество началось с момента создания ОЭЗ 2005 года. Соглашение нацелено на еще более активное взаимодействие. Оно предусматривает внедрение результатов научных исследований Института в промышленные, медицинские и другие технические разработки, взаимное оказание научно-технической поддержки, а также использование инфраструктуры и кадрового потенциала сторон. Особый интерес у участников Технического совета ОИЯИ вызвала презентация подмосковной ОЭЗ, которую представил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев. Рассказывая об эффективности и достижениях ОЭЗ, он подчеркнул, что сегодня в России около 40 особых экономических зон и каждый пятый их резидент реализует свой проект в Дубне, каждое десятое рабочее место также создано в наукограде. Сергей Писарев познакомил с возможностями, которые технико-внедренческая зона предоставляет инвесторам (в настоящий момент здесь уже 175 компаний), инженерной (более 300 объектов), деловой и транспортной инфраструктурой, уточнил, что только в строительство социальных объектов в рамках федерального проекта уже вложено более 3 млрд рублей. Это Дворец спорта «Радуга», реконструкция поликлиники ДЦГБ, лечебный корпус на 190 коек, два общежития и два детских сада, а также учебный корпус университета «Дубна». Сергей Писарев проинформировал собравшихся об уже состоявшихся в рамках соглашения совместных мероприятиях и планах по взаимодействию. Так, в 1 квартале совместно был проведен первый в истории Дубны конкурс молодежных научно-технических проектов. Жюри из 14 представителей Управляющей компании ОЭЗ и компаний-резидентов, ОИЯИ, администрации города и Дубненского университета выбрало 8 победителей из 53 участников, а торжественная церемония вручения наград прошла в рамках делового приема «Территория бизнеса» в честь 15-летия особой экономической зоны. В июле молодые ученые стран СНГ, проходившие стажировку в Институте, уже по традиции посетили ОЭЗ «Дубна» и познакомились с предприятиями резидентов. Месяцем ранее большая делегация Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» побывала с визитом в ОИЯИ на фабрике сверхтяжелых элементов, ускорительном комплексе Лаборатории физики высоких энергий и ускорительном комплексе NICA. До конца этого года резидентом ОЭЗ с инвестициями 2 млрд руб. планирует стать компания «Русатом Хэлскеа» единый интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в контуре Госкорпорации «Росатом». Сегодня уже рассматривается ее возможное сотрудничество с ОИЯИ по подготовке высококвалифицированных специалистов в области ядерной физики, в том числе медбиофизики, по разработке новых активных фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов, а также поиску и выводу на рынок перспективных радиофармпрепаратов как в области онкологии, так и при лечении других заболеваний. И это только один пример возможного сотрудничества потенциального резидента ОЭЗ и ОИЯИ на ближайшую перспективу. Участники Технического совета Объединенного института ядерных исследований также обсудили текущую ситуацию с COVID-19 и работу оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции, новую структуру управления ОИЯИ, разработку интернет-сайта по прикладным исследованиям и инновационным разработкам, другие вопросы, касающиеся непосредственной деятельности научного центра. Светлана ЖУКОВА