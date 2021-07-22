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МАКС-2021: представят новинки Печать
22.07.2021 05:57

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания ОКБ «Аэрокосмические системы», входящая в корпорацию «ПРОМТЕХ», принимает участие в XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21.

На крупнейшем мировом авиа-форуме Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» представляет разработки светотехнического оборудования, систем генерирования электрического тока, трубопроводы, а также комплексное решение для цифровизации проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем.

В рамках круглого стола «Отечественные цифровые технологии в авиации и авиационной промышленности», который организует Минпромторг России, генеральный конструктор Дмитрий Шевелев и директор центра САПР Максим Мокшаев выступят с докладом на тему «САПР «Макс» - отраслевое решение для авиастроения по разработке конструкторской и технологической документации на БКС и ТС». Также в рамках программы салона планируются деловые встречи и мероприятия с участием представителей ОКБ «Аэрокосмические системы».

XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля. Его участниками стали также АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», АО «РАА «Спецтехника» и ООО «ФЛАГМАН».

Светлана Жукова

Фото aviasalon.com
  		 
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