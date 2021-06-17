Совет директоров

Совет директоров градообразующих предприятий Дубны собрался на очередное заседание 9 июня, в День наукоградов. Но обсуждались в этот праздничный день непростые вопросы.

Первой и весьма злободневной темой стала кадровая проблема. Не секрет, что предприятия научно-производственного комплекса Дубны не могут в полной мере обеспечить растущие потребности в квалифицированных инженерах и специалистах рабочих профессий. Сказывается близость столицы, куда уезжают на «трудовую вахту» многие дубненцы и где предлагаются более широкие возможности для молодежи.

Помимо прочего, шла речь о целевой подготовка кадров, организации стажировок с дальнейшим трудоустройством выпускников на предприятиях Дубны. По приглашению Совета директоров в обсуждении приняли участие руководители двух учреждений профобразования: колледжа Государственного университета «Дубна» – А.А. Шокина и Дмитровского техникума (в состав которого недавно вошел Аграрно-технологический техникум «Дубна») И.Л. Александровская, а также представители АО «Кронштадт» – заместитель генерального директора по персоналу М.Р. Сивак и директор по персоналу обособленного подразделения в Дубне М.В. Сивко.

По итогам дискуссии решено создать координационный совет по кадровой политике для более тесного взаимодействия в этой сфере. В него войдут представители служб по управлению персоналом городских предприятий и организаций.

С большим воодушевлением участники заседания встретили информацию главы городского округа С.А. Куликова о том, что комплекс по обращению со строительными отходами не будет создаваться в Дубне, на площадке ООО «РФК Экосистема». Председатель Совета директоров градообразующих предприятий В.Н. Трусов отметил единую позицию власти, бизнеса, общественных организаций и консолидацию всего городского сообщества.

– Наши общие усилия способствовали достижению положительного результата, – подчеркнул Владимир Николаевич.

Третий пункт повестки дня касался шефской помощи образовательным учреждениям города. В 2020 году подшефным школам и детским садам помогали с ремонтом кровли и помещений, благоустройством территории, приобретением учебной литературы, мебели, оргтехники, канцтоваров МКБ «Радуга», ОИЯИ, ОЭЗ «Дубна», «Тензор», «Криптен», НИИ «Атолл». Определены первоочередные задачи на текущий год.

Кроме того, утверждена новая редакция Положения о Совете директоров градообразующих предприятий города Дубны и уточнен состав рабочей группы по ходу выполнения плана мероприятий «Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы».

Еще один вопрос – о создании Координационного совета по вопросам взаимодействия ОЭЗ «Дубна» с организациями города – будет рассматриваться на следующем заседании Совета директоров. Предложения по направлениям его деятельности подготовит рабочая группа.

По информации Совета директоров НТК