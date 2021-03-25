16 марта в ОЭЗ «Дубна» прошла рабочая встреча в формате видеоконференцсвязи, целью которой стало детальное знакомство представителей Словении с развитием технико-внедренческой инновационной территории в Дубне, а также перспективное расширение сотрудничества.

Деловые связи

На встрече были представлены варианты сотрудничества между Словенией и ОЭЗ «Дубна» по вопросам привлечения резидентов и продвижения их продукции на международном рынке. В ходе обсуждения взаимодействия были также затронуты темы развития бизнеса и поддержки малых и средних предприятий, а также финансовых инструментов для развития российско-словенского делового сотрудничества.

Вебинар проходил в деловой, дружеской атмосфере. ОЭЗ «Дубна» оказывает всестороннюю поддержку инвесторам, желающим развивать свой бизнес на территории региона. Условия ведения и поддержки развития бизнеса в нашей ОЭЗ очень выгодны для словенских компаний. В том числе резиденты ОЭЗ «Дубна» имеют возможность выхода на словенские рынки сбыта. В результате встречи были обсуждены вопросы развития экспорта и импорта продукции резидентов ОЭЗ-побратимов Словении, инвестиций в инновации.

Во встрече приняли участие заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев, директор департамента по привлечению и взаимодействию с инвесторами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов, представитель агентства «Спирит» (компания занимается привлечением инвесторов в Словению и развитием бизнес-отношений Россия-Словения) Альяж Ферьянчич и руководитель проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова Горица» Тимур Карягин.

Памятный турнир

Еще одним совместным проектом, новым для словенских и дубненских побратимов, станет проведение открытого международного турнира по киберспорту, посвященного 80-летней годовщине сопротивления оккупантам. День сопротивления оккупантам – памятная дата, ежегодно отмечаемая в Словении 27 апреля в память об освободительном фронте словенского народа. Он стал организацией, объединившей жителей этой страны в борьбе против захватчиков.

Эта дата хорошо известна каждому жителю Словении, каждому школьнику. Теперь о ней узнают и дубненские ребята. И поскольку ограничения, связанные с пандемией, вносят свои коррективы в общение школьников двух стран, не раз бывавших друг у друга в гостях в рамках школьного обмена, организаторы проекта стараются расширить сотрудничество в дистанционном формате и задействуют возможности интернет-ресурсов.

В турнире по киберспорту примут участие четыре команды: школы № 1 им. А.Я. Березняка и школы «Юна» из Дубны и две команды из Нова Горицы. Для дубненских участников турнир будет проходить на базе компьютерного клуба киберспортивного сообщества «RightSide» (Дубна). Уверены, что этот турнир положит начало новой традиции и станет еще одной увлекательной и яркой страницей в истории русско-словенских отношений.

Подготовила Анна Сухая