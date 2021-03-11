ПАО «Тензор» готовится к поставкам крупных партий оборудования в Китай.

Расположенный в подмосковном наукограде Дубна приборный завод заключил два крупных контракта на общую сумму 41,6 млн долларов.

Как рассказал генеральный директор предприятия Виктор Голубев, в 2023-2024 годах будут изготовлены СКУПЗ (системы контроля и управления противопожарной защитой) для двух атомных электростанций.

Сроки поставок для седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС – апрель 2023-го и февраль 2024 года; для третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» – сентябрь 2023-го и июль 2024 года, соответственно.

– «Тензор» продолжает активное сотрудничество с китайскими партнерами, этой программе более 10 лет. В рамках новых договоров наши специалисты выполнят полный цикл работ: от проектирования и производства оборудования до его наладки непосредственно на площадках АЭС, – отметил Виктор Алексеевич.

Высокотехнологичные разработки инженеров приборного завода находят применение на особо важных, стратегических объектах. Комплексные системы безопасности из Дубны хорошо зарекомендовали себя на российских АЭС, успешно используются и за рубежом: в Беларуси, Армении, Бангладеш, Индии и других странах.

ПАО «Тензор» прочно удерживает передовые позиции в производстве наукоемкой продукции: АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами), системы противопожарной и физической защиты – и в этом сегменте рынка находится в числе лидеров.