Совет директоров ПАО «Тензор» собрался 4 февраля в Дубне. Первое в наступившем году заседание традиционно провел председатель Совета директоров А.А. Андреев. В повестку дня вошли основные вопросы по текущей деятельности приборного завода и перспективным задачам.

С докладами о выполнении стратегии развития на 2020-2022 годы по итогам работы в прошлом году выступили руководитель предприятия В.А. Голубев и директора по направлениям.

Было отмечено, что пандемия коронавируса и карантинные мероприятия – в том числе режим самоизоляции, частичный перевод сотрудников на дистанционную работу, введенная в городе и регионе пропускная система и ограничения в целом по стране – значительно усложнили экономическую обстановку. Но даже в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации «Тензору» удалось в максимально короткие сроки приспособиться к новым реалиям и наладить производственные процессы при четком соблюдении санитарных требований. В результате слаженных действий всех подразделений объем реализации превысил показатели 2019 года и составил 1,73 млрд рублей.

Приборный завод выполняет российские и зарубежные контракты с надлежащим качеством, не допуская задержек. Служба главного конструктора разрабатывает новые образцы продукции по заказам Росатома, Министерства обороны, Метрополитена, РЖД и других компаний и госкорпораций. Продолжается лицензирование и сертификация изделий на соответствие с международными стандартами.

Развивается коллаборация с ведущими отечественными научными и проектными институтами. Так, совместно с Волгоградским филиалом Атомэнергопроекта и ВНИИПИЭТ в 2020 году реализован контракт на сумму 80 млн рублей по поставкам СКУ ПЗ (систем контроля и управления противопожарной защитой) для комплекса по переработке радиоактивных отходов Курской АЭС. При взаимодействии с ООО «Донэнергоресурс» изготовлены и отправлены комплекты оборудования для Калининской АЭС на 23 млн рублей.

– Важным фактором, обеспечивающим достижение стратегических целей, становится модернизация основных заводских площадок. Завершаем техническое перевооружение цеха комплексного сборочно-монтажного производства с приобретением нового оборудования. Производительность труда выросла на 68% по сравнению с показателями 2019 года. Ведем планомерную работу по улучшению системы мотивации персонала, повышению уровня компетентности, стимулированию молодых специалистов и работников ключевых направлений. Есть намерения возобновить в полной мере практику и стажировку для студентов-старшекурсников университета «Дубна» – будущих инженеров. Так что приборный завод продолжает движение по выбранному вектору, – отметил генеральный директор ПАО «Тензор» Виктор Голубев.

Участники заседания заслушали годовые отчеты по реализации целей ПАО «ТЕНЗОР». После чего Совет директоров утвердил цели и бюджет на 2021 год.