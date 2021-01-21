Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» провел ознакомительную встречу с руководством корпорации «Кронштадт». У компании есть интерес начать производство в Дубне беспилотных летательных аппаратов.

Антон Владимирович Афанасьев рассказал об особенностях и преимуществах осуществления деятельности на территории ОЭЗ «Дубна», подчеркнув, что резиденты получают налоговые льготы и таможенные преференции. Кроме того, в Особой экономической зоне «Дубна» создана инженерная, социальная и дорожно-транспортная инфраструктура.

Корпорация «Кронштадт» — российская высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше. В Дубне планируется работа производства на площадке Дубненского машиностроительного завода. Также не исключено, что руководство компании заинтересуется возможностями Особой экономической зоны «Дубна», где созданы максимально комфортные условия для наукоемких производств.