Приборный завод «ТЕНЗОР» разработал, произвел и осуществил поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) для Белорусской АЭС. Энергоблок №1 атомной электростанции официально запущен 7 ноября 2020 года. Реактор ВВЭР-1200 относится к новейшему поколению III+. На сегодняшний день это единственный действующий энергоблок такого типа, построенный за пределами России.

В нашей стране реакторы ВВЭР-1200 успешно применяются на Нововоронежской и Ленинградской АЭС. Они также оснащены автоматическими комплексами от ПАО «Тензор» с использованием российской программной системы SCADA TRACE MODE (АдАстра, Москва). Как рассказал директор по средствам и автоматизированным системам управления технологическими процессами Константин Иващенко, реакторы поколения III+ отличаются повышенной безопасностью в том числе за счет использования технологий пассивной защиты.

Так, система управления противопожарной защитой на Белорусской АЭС контролирует более 200 тысяч сигналов от различных устройств атомной электростанции, которые передаются на программируемые логические контроллеры ППКП-01Ф и АПТС «Дубна» (более 400 штук) производства ПАО «Тензор». Данные с контроллеров в режиме реального времени поступают на станции противопожарного мониторинга (СПМ), операторский интерфейс которых выполнен на базе SCADA TRACE MODE (АдАстра, Москва) с использованием операционной системы (ОС) специального назначения ОС Astra Linux (НПО «РусБИТех», Москва), что демонстрирует высокий уровень импортозамещения.

СКУ ПЗ разработана для комплексной противопожарной защиты атомных электростанций и других ответственных объектов: предприятий нефтегазового комплекса, химических комбинатов, крупных складских хозяйств. Она обеспечивает в автоматическом режиме раннее обнаружение пожара и появление дыма в пожароопасных помещениях и на путях эвакуации; информирует дежурный персонал о возникновении пожара с расшифровкой зоны возгорания. С ее помощью осуществляется дистанционное управление технологическим оборудованием систем пожаротушения (водяного, газового, порошкового); контроль закрытия противопожарных дверей; диагностика технических средств и подача сигнала при возникновении неисправности, архивирование информации.

Первая в истории Белоруссии атомная электростанция расположена вблизи города Островец Гродненской области. Проектом предусмотрено сооружение двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год, №2 – на 2022 год.