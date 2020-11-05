Администрацией г.о. Дубна объявлен конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» города Дубны Московской области.

Прием заявок на конкурс проводится с 10 по 30 ноября т.г. Прием заявлений на участие в конкурсном отборе осуществляется посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru

Субсидии по программе поддержки предпринимательства предоставляются по следующим направлениям:

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, закупаемого, в том числе в целях повышения производительности труда;

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно- оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области по адресу http://naukograd-dubna.ru/activities/business?tab=tab194 в разделе «Конкурсы».

ТПП г.Дубны