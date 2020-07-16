Правительство предложило бессрочно снизить страховые взносы и налог на прибыль для ИТ-компаний. Налоговые изменения в сфере информационных технологий напрямую коснутся большинства из 44 компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» данного направления деятельности. Разработать комплексный налоговый маневр для ИТ-отрасли президент Владимир Путин поручил 10 июня по итогам совещания о развитии отрасли. Эти меры должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики. Цель - стимулировать экспорт российского софта, а также вернуть в страну российские компании из других юрисдикций. Президент предложил снизить ставку налога на прибыль для ИТ-компаний с 20 до 3%, а также существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, снизив ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Правительство не только оперативно поддержало эти меры, но и расширило их. Глава кабмина Михаил Мишустин предложил отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам программного обеспечения возможность получать специальные субсидии. Налоговый маневр предполагает, что воспользоваться изменениями смогут российские ИТ-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке. Налоговые изменения в сфере информационных технологий напрямую коснутся большинства из 44 ИТ-компаний, ведущих деятельность на территории ОЭЗ «Дубна». Поэтому интересно их мнение о предстоящей реформе. Алексей Беребин, генеральный директор Progressive Media: - В период пандемии и отсутствия господдержки для ИT-компаний особенно остро стоит вопрос больших расходов на фонд оплаты труда. При сокращении объема доходов объем расходов почти не изменяется. У многих ИT-компаний ФОТ составляет 60-80% от всех расходов. Снижение ставки страховых взносов позволит при тех же объемах затрат нанять в штат дополнительных специалистов либо при неизменности штата увеличить зарплату. Мы пойдем по второму пути – после снижения ставки страховых взносов обязательно повысим заработную плату сотрудникам. Снижение налога на прибыль - также позитивное изменение. Сэкономленные таким образом деньги компании смогут вкладывать в инвестиции и развитие собственных продуктов. Иван Свирин, генеральный директор и соучредитель ООО «Межотраслевое Бюро Автоматизации»: - Если налоговый маневр будет реализован именно в такой формулировке, то это позволит существенно сэкономить на налогах ФОТ сотрудников, так как для любой ИТ-компании это львиная доля расходов на разработку программного обеспечения. В свою очередь высвободившиеся средства можно будет направить как на мотивацию персонала, так и на развитие компании. Также по интернету ходит вторая часть данного предложения - отмена нулевой НДС на продажу программного обеспечения. В этом случае разработка собственного ПО для реализации будет не совсем целесообразна, более уместной станет аутсорсинговая модель для сторонних и иностранных компаний, что не повлияет на развитие отечественного ПО в лучшую сторону, основной задачей которого и являлось данное предложение. Мария Рукавишникова, генеральный директор ООО «Гетмобит»: - Сам по себе факт того, что ИТ-сообщество и новое правительство нашли «общий язык», не может не радовать. Но в первую очередь важно создать равные условия для всех участников ИТ-индустрии. Поддержка должна коснуться не только разработчиков программного обеспечения, но и высокотехнологичных продуктовых компаний, в том числе занимающихся разработкой и проектированием программно-аппаратных платформ. Порадовала инициатива по финансированию стартапов. Как минимум есть надежда на то, что государство будет активнее поддерживать малый инновационный бизнес. Следующий шаг - придать всем решениям статус закона или нематериальных активов и перейти к делу. Светлана ЖУКОВА