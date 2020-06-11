Лауреатом первой премии Международного конкурса по народному и фольклорному танцам и народному песенному исполнительству «МОРОШКА» стал народный хореографический коллектив «Калинка». Эта приятная новость пришла в город буквально несколько дней назад, а спустя еще пару дней стало известно, что коллектив удостоен Гран-при сразу в двух номинациях Международного фестиваля искусств WOW ART AWARDS, а также диплома лауреата первой степени и специального приза. Высокое мастерство воспитанников коллектива и его хореографов отмечено на высоком профессиональном уровне. Чем «Калинка» так покорила членов жюри, в числе которых известные российские деятели хореографического искусства, рассказала руководитель коллектива заслуженный работник культуры Московской области Ирина Борисовна Яцкова. С Ириной Борисовной Яцковой мы встретились, как и положено, в репетиционном зале. Занятия коллектива не прекращались даже во время карантина – их проводили в онлайн-формате. Безусловно, тренировки вживую более результативны, говорит руководитель коллектива, но ей, шутя, возражают девчонки из старшей группы: «Ирина Борисовна со своим опытом и темпераментом добьется своего от каждого участника, экран компьютера и телефона для нее – не преграда»… Действительно, упорству, упрямству в лучшем смысле этого слова и трудолюбию всего коллектива - и детей, и его хореографов можно только позавидовать. Часами оттачивать «дробушки» по видео от хореографов, - дело не из легких. Отчет с домашним заданием на контроль педагогам - тоже в видеороликах. Одним словом, работа не останавливалась ни на неделю. Более того, коллектив успел за это время, будучи на «удаленке», принять участие в двух онлайн-конкурсах и был удостоен звания победителя сразу в нескольких номинациях. На конкурсы направлялись видео танцев, заявленных в той или иной номинации. Оценивали выступление коллективов члены жюри весьма высокого уровня. Так, например, в состав жюри Международного конкурса «МОРОШКА» вошли заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры заслуженный работник культуры РФ Ю.Г. Деревягин; заслуженный работник культуры России, балетмейстер, доцент, заведующая кафедрой хореографии СПбГУКИ З.Д. Лянгольф и другие известные мастера хореографии. Судьями Международного фестиваля искусств WOW ART AWARDS стали выпускники ГИТИСа, артисты балета, педагоги хореографических отделений вузов. Выступления «Калинки» удостоены высоких наград на обоих конкурсах. Так, коллектив стал лауреатом первой премии Международного конкурса по народному и фольклорному танцам и народному песенному исполнительству «МОРОШКА» в номинации «Народно-сценический танец». При этом были представлены четыре танцевальные композиции – «Тульская кружилиха», «Сибирские челдонки», «Бела крыжачок» и «Веселый пляс». Всего же в этом конкурсе участвовали более двухсот коллективов. В два с половиной раза больше – около пятисот - оказалось участников фестиваля искусств WOW ART AWARDS. Но и в этом непростом состязании дубненскому коллективу удалось взять первые награды. Гран-при коллектив удостоен за номера «Веселый пляс» и «Сибирские челдонки», лауреатом второй степени «Калинка» отмечена за исполнение белорусского танца «Крыжачок», а «Тульская кружилиха» в исполнении дубненских артистов получила специальный приз за яркое воплощение идеи номера и сохранение традиций хореографического искусства. Дипломами награждены и балетмейстер коллектива Екатерина Михайловна Иванова и руководитель Ирина Борисовна Яцкова за высокий профессионализм в подготовке юных талантов хореографического искусства. Анна Сухая