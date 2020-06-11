В Дубну прибыли картины учеников гимназии из Нова-Горицы, нашего города-побратима в Словении. Картины детей примут участие в 10-й международной выставке-конкурсе детского рисунка, посвященной празднованию Дней славянской письменности и культуры «Славянская радуга». Это уже не первое участие работ словенских юных художников в проводимых в Дубне выставках. В 2015 году впервые работы из гимназии Нова-Горицы приняли участие в выставке и вызвали интерес у многих любителей живописи в наукограде. В этом году работы прислали ученики старшего возраста и выполнены они более профессионально. Темы картин посвящены истории Словении и Югославии. «Первый полет Эдуарда Русяна» - портрет первого словенского и югославского летчика, портрет Николы Тесла – гениального сербского ученого-физика, электротехника. Картина «Иллирия возрожденная» - иллирийские провинции были названы в честь древних иллирийцев, многие из которых были известны как предки южных славян. Стихотворение «Иллирия возрожденная» было написано Валентином Водником – редактором первой словенской газеты «Люблянские новости». На картине «Уход ЮНА из Словении» автором запечатлен момент выхода Югославской народной армии из Словении 25-го октября 1991 года. С этого момента Словения стала суверенным государством. Работы выполнены под руководством преподавателя гимназии Богдана Врчона. Отметим, что сейчас в Словении находится выставка картин, посвященная 75-летию Великой Победы, подготовленная учениками ДШИ «Вдохновение». Сейчас работы демонстрируются в гимназии, а в ближайшее время выставка переедет в Любляну, в Русский центр науки и культуры, и далее в город Мурска-Собота. Вот так работы юных художников путешествуют по России и Словении. К сожалению, в связи с карантином весной не состоялся ответный визит учащихся школы № 1 в Нова-Горицу. Визит перенесен на более позднее время, когда ситуация в мире станет более безопасной. Уверенность в этом есть, ведь Словения стала первой европейской страной, где карантин из-за пандемии полностью отменен. Все мероприятия по организации и проведению выставок проходят в рамках существующего проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова-Горица». В этом году проекту исполняется 10 лет и 5 лет с момента подписания побратимских отношений между нашими городами. Участники проекта благодарны Посольству РФ в Словении и лично Чрезвычайному и Полномочному Послу Т.Р. Эйвазову, сотрудникам Посольства и Русского центра науки и культуры в Любляне за помощь и поддержку проводимых мероприятий. Многое за эти годы успело поменяться, но желание дружить, узнавать культуру и историю у жителей наших городов не пропало. Очередным подтверждением этого стало участие юных художников из Нова-Горицы в проводимой в Дубне выставке картин. Организаторы выставки-конкурса «Славянская радуга» благодарят словенскую сторону в лице директора гимназии Нова-Горица Андрея Шушмеля, преподавателя русского языка Весну Принчич, Бояна Братину, Альяжа Ферянчича за помощь в организации выставки и транспортировки работ в Россию. Анна Сухая