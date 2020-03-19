Время праздников настало.

Как нам песен не хватало!

Милых, добрых и прекрасных,

Мелодичных, самых разных!

В гостях у читателей Муниципальной библиотеки левобережья побывали солисты из хора «Бельканто» с программой «Этот праздник февраля».

Концертом вокальной музыки солисты Елена Чудина, Анна Кулаковская и Игорь Яровой, концертмейстер Галина Ерусалимцева поздравили всех дубненцев, посетителей и читателей библиотеки сразу с несколькими весенними праздниками - Днём защитника Отечества, Масленицей и Международным женским днём. Мужчины и женщины, любящие и любимые, расцветают душой и телом, когда слушают «прекрасное пение» - бельканто… Ведь все самые лучшие песни в мире - о любви, чувстве, пробуждающем возвышенное и прекрасное в человеке.

Их было много в этот вечер, не похожих одна на другую, но объединённых душевным призывом к добру и красоте, гармонии. Старинные и современные романсы, народные и эстрадные песни, украсившие художественные фильмы, были тепло приняты слушателями. Задушевное и артистичное исполнение, разнообразный репертуар показали солистов во всём их мастерстве.

Вечер был не только дарящим эстетическое наслаждение, отдохновение, но и познавательным. Интересно было узнавать историю песен и их авторов, а вместе с ними историю и культуру других народов, прошлых веков. Так до конца и не разгаданная загадка автора-композитора романса «Калитка», хорошо знакомая многим мелодия А.Дворжака «Помню, мать бывало», неожиданно «обретшая» слова колыбельной, полюбившиеся всем произведения «Ночь светла», «Отцвели хризантемы», «Звёзды на небе», «Ночь светла» помогли заново открыть и ещё больше полюбить классическую музыку.

Зажигательная кубинская «Голубка», цыганские мотивы и звуки танго, закарпатская, грузинская мелодии звали не только слушать музыку, но и самим петь.

Искусство и творчество развивают личность, помогают исцелять душевные и физические недуги. Благодарностью артистам за великолепный праздник музыки и души стали искренние и продолжительные аплодисменты. Таланты и великолепные голоса можно услышать и в Дубне. Для этого не обязательно ехать в Москву и покупать билет в оперу или оперетту.

Наше знакомство с «Бельканто» и его солистами только началось, а нашим читателям и слушателям уже хочется продолжения. Пожелаем гостям дальнейшей плодотворной творческой деятельности и новых встреч с отзывчивой и понимающей публикой.