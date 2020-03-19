Вечером 11 марта в читальном зале Муниципальной библиотеки левобережья царил волшебный, бархатный звук. Его переливы волнами перекатывались и охватывали слушателей, унося в волшебное море причудливой музыкальной фантазии эпохи романтизма и XX века.

Что за дивный голос очаровал публику? Это был голос виолончели, инструмента удивительно близкого по тембру человеческому голосу, созвучного ритму биения сердца. «Для вас поёт виолончель» гласила афиша. И она действительно пела, разговаривала с музыкантами и слушателями. Для вас и только для вас, чуткие сердца и души. О самом сокровенном и чём-то своём, личном для каждого слушателя. О любви, грусти, мечтах и надеждах, сомнениях и тревогах.

Через инструмент и музыку звучала душа композитора и его эпохи, а также музыкантов – наших современников.

Любовь Семёновна Буточкина, педагог Детской музыкальной школы г. Дубны, и её ученики: Алефтина и Артём Куфтины, Константин Никитин, Александра Пучкова продемонстрировали уникальные возможности одного из самых романтичных инструментов и своё владение им. Несмотря на свой юный возраст, Алефтина и Константин – уже лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Мастерство педагога и его воспитанников заслужило благодарные и продолжительные овации залы.

Вечер оказался не только отдыхом для души, но и чрезвычайно познавательным. Узнать что-то новое, открыть для себя мир виолончели, услышать стихи и ощутить связь музыки с литературой – горизонты познания зрителей расширились и пробудили интерес к музыке, к прекрасному. Даже не умея петь или играть на инструменте, можно ощутить выражение своих чувств, эмоций. Помогает в этом великое искусство – музыка, мастерство исполнителя и слушателя. Ведь уметь слушать музыку не менее важно для развития личности.

«Пусть другой гениально играет…» на виолончели, «но ещё гениальнее слушали вы» - можно было перефразировать строчки Андрея Дементьева. В этот вечер талантливые музыканты и великая музыка нашли своих «гениальных» и благодарных слушателей.

Библиотека и читатели, слушатели надеются на продолжение плодотворного сотрудничества с музыкальной школой, её педагогами и учениками.