В дошкольном учреждении №21 «Теремок» состоялась премьера музыкально-литературного спектакля театрального коллектива «Затейники» (руководитель С.В. Хохрякова) старшей группы «Почемучки» по мотивам Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик», музыка П.И. Чайковского. Зрители - родители и педагоги - высоко оценили театральное мастерство юных актеров. Каждый ребенок блестяще исполнил свою роль в сказке, где свершилось волшебство и добро победило зло.

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного образования и воспитания и усложняются задачи, стоящие перед педагогами ДОУ, очень важной остается задача приобщения детей к театрализованной деятельности с самого раннего возраста.

А ведь театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни малыш стремится воплотить в живые образы и действия. Войдя в образ, он играет свои любимые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, при этом получая огромное эмоциональное наслаждение.

Занятия театрализованной деятельностью помогают развивать интересы и способности ребенка, способствуют его общему развитию, проявлению любознательности, стремления к познанию, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия требуют от ребенка решительности, систематичности, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера.

Кроме того, занятия в театрализованном кружке помогают детям развить артистические способности, познавать мир, выражать своё отношение к добру и злу, проявлять творчество во всех видах театрализованной деятельности.

Цель театрального кружка «Затейники» - дать воспитанникам максимальный объём творческих знаний и навыков в исполнительском искусстве, развивать творческую интуицию воспитанников, помогать детям приобрести навыки актерского мастерства через культуру звучащего слова, умение свободно двигаться в сценическом пространстве, они развивают внимание и память, художественное восприятие, мышление и воображение.

Заметим, что активное участие в творческой деятельности юных актеров принимают и их родители: организуются совместные театрализованные представления, родители привлекаются к изготовлению костюмов и декораций, участвуют в праздниках, кукольных спектаклях. И в результате совместными усилиями создаются замечательные постановки, где маленькие актеры проявляют свое актерское мастерство.