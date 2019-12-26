Накануне нового года, 29 декабря, на сцене ДК «МИР» ОИЯИ состоится глубокий, тонкий и очень чувственный спектакль «Эти свободные бабочки». Роли в этой постановке исполнят актёры Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» - заслуженная артистка РФ Анна Большова и Алексей Кокорин, а также народный артист РФ Валерий Гаркалин и Таисия Введенская. Романтическую комедию поставил режиссер Сергей Терещук по превосходной пьесе американского сценариста Леонарда Герша. Пьеса о любви, свободе и о выборе, который, так или иначе, предстоит сделать каждому в своей жизни. В центре сюжета - слепой парень по имени Дон, покинувший родной дом ради вольной жизни музыканта. Поселившись в съемной квартире в Нью-Йорке, он знакомится с живущей по соседству эксцентричной актрисой по имени Джил, которая мечтает стать звездой Голливуда. Они влюбляются друг в друга - Дон пишет красивые песни, жизнь кажется им прекрасной, будущее светлым, а общими силами они готовы осуществить все свои мечты. Но есть этому преграды, которые совершенно неожиданно обнаруживает для себя Джил одновременно со зрителями в зале… В Нью-Йорке эта пьеса не сходила с театральных подмостков более 20 лет, собирая неизменные аншлаги. Она одновременно и очень трогательная, и смешная, и грустная, и к тому же затрагивающая серьезные мировоззренческие темы. Как в полете бабочки, есть в ней особая невесомость, как будто она легко и ненавязчиво учит нас, как стать счастливыми. Наконец наступает время чувственного театра, целящего в сердце... Ведь наш зритель особенно сентиментален, настроен сопереживать, пропускать через себя историю героев, тем более если это история любви! За несколько дней до гастролей артистов в наукоград Дубна мы побеседовали о спектакле с исполнительницей главной роли Таисией Введенской. - Таисия, в спектакле поднимается вопрос о том, что важнее - любовь или независимость. Но мы же понимаем, что почти все люди мечтают встретить настоящую любовь. Получается, вы говорите со зрителями о том, что это взаимоисключающие вещи и непременно нужно выбирать одно из двух?! - Дело в том, что все мечтают о любви. Но далеко не каждый понимает, в чем суть любви. В основном от любви мы все ждём бесконечного праздника. И совсем не хотим мириться с той болью и горечью, какую она порой с собой несёт. Но это неизбежно и естественно... Поскольку истинная любовь - это всегда действие, а не состояние. Она направлена на другого человека, во имя этого человека. А значит, в приоритете не ты сам, а личность другого человека.. Подлинная любовь всегда зависима, но в этом и есть смысл нашей жизни... Любить и при этом оставаться независимым невозможно. Каждый человек должен сам в своей жизни ответить, что для него важнее. - В вашем спектакле любовь – это то чувство, которое не может не победить? - Да, любовь всегда побеждает. Она всесильна. И ей всегда удаётся достучаться до другого человека. Другое дело, отвечаем ли мы ей в ответ... - Какая она, ваша героиня? Каков главный посыл, который она несет зрителям? - Всей душой стремится к радости и лёгкости, претерпевая на своём пути значительные изменения и обретая истинное понимание, что настоящая радость может быть только от того, когда счастлив другой человек. Не надо бояться боли, бояться «углубляться». Самое страшное для человека быть поверхностным, теплохладным. «Глаза боятся, а руки делают» - вот, пожалуй, какой лозунг можно предложить моей героине. - «Самый слепой - это тот, кто не хочет видеть…». Наверное, это одни из самых важных слов, которые звучат в спектакле… И в этой фразе речь совсем не о слепоте… - Безусловно. Мы здесь сталкиваемся с понятием «духовной слепоты». Как часто мы бываем эгоистичны, не желая принимать волю другого человека или людей. Мы действительно находимся в некой слепоте, а порой и глухоте, воображая свою необыкновенную значимость. Будто мы знаём всё обо всех и о всей жизни в целом. Из-за этого мы становимся нечуткими и даже жестокими. - Актеры своим творчеством раскрывают перед зрителями сущность изображаемых явлений жизни, обнаруживая скрытые пружины этих явлений, их внутренние закономерности. То есть театр непременно несет в себе не только развлекательную, но и познавательную составляющую?! - Да. Театр очень часто сравнивают с зеркалом, отображающим саму жизнь. И это действительно так. Задача театра нащупать эту правду и передать ее своими средствами в зрительный зал. А в жизни есть всё: «и печаль, и радость». - У представителей вашей профессии очень глубокое понимание жизни, той действительности и явлений, которые предстоит отобразить на сцене. Получается, рассказывая со сцены ту или иную историю, актеры должны ощущать себя в ней полноценно и всегда знать, о чем они говорят?! - Любой публичный человек, в частности, актёр, выходящий перед аудиторией, несёт огромную ответственность. Ему внимают. И очень важно, с чем этот человек выходит перед людьми, чем он наполнен. Ведь важно не только верно отобразить явления нашей жизни, но и что-то присовокупить. Мне кажется, актёру всегда важно делиться своей любовью. Очень важно любить зрителей, желать их осчастливить! - Таисия, ваша героиня нашла Дона, пускай он инвалид, но это настоящее ее обретение. Она становится его глазами, а он становится ее душой. Это очень психологично. Задача спектакля по-вашему в чем? Пробудить в зрителях что? - Пробудить любовь и сострадание. А самое главное, понимание о том, что такое настоящая любовь. О том, что она всегда выражается в действии. Любовь - союз, в котором обогащаются друг другом! *** Спектакль «Эти свободные бабочки» мог бы стать классической мелодрамой, где для зрителей раскрывается духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах, и все на основе контрастов – добро и зло, любовь и ненависть… Но, балансируя на грани мелодрамы, режиссер Сергей Терещук сделал пронзительную, зрелищную и смешную историю. На сцене разворачивается целая жизнь – смешная, но с долей трагичности, мудрая и трогательная, а главное - свободная, как полет бабочки. Пережив с героями их историю, кто-то поймет, что любовь - есть содержание свободы, что они неотделимы и непрерывно влияют друг на друга, для кого-то это останется вечным конфликтом, но несомненно одно - спектакль заставит задуматься о самых важных вопросах философии и получить ответы на них для самих себя. Непреодолимый вопрос пытается решить драматург: что выбрать человеку – счастье любви или свободный полет бабочки, которой принадлежит вся красота этого мира?! Но разве возможна любовь без свободы? На ум приходят слова австрийского психолога Виктора Франкла: «Счастье подобно бабочке: чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо». Наверное, свобода - есть проявление любви, только обретя это, человек может почувствовать себя полноценным, счастливым и состоявшимся. Приглашаем дубненских театралов провести предновогодний вечер 29 декабря в гостеприимном Доме культуры «Мир» ОИЯИ, где прекрасные актеры поведают зрителям историю о настоящей любви! Беседовала Элеонора Ямалеева, член Союза театральных деятелей РФ