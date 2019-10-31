Концерт со столь загадочно-привлекательным названием запланирован в ДК «Мир» ОИЯИ на 4 ноября! В праздничный день на сцену выйдет заслуженный артист РФ Александр Олешко и представит любимым зрителям свою лучшую программу из песен, пародий и всевозможных сюрпризов! Все знают, что он - человек-праздник, человек-оркестр, а его концерты - яркие, неповторимые, радостные, потому что Александр Олешко - это всегда энергия, жизнь, юмор, улыбка, и именно с таким настроением состоялось наше интервью накануне гастролей артиста в наукограде Дубна. Мы побеседовали об актерской профессии и о пути к мечте под названием «Сцена»! - Александр, одной из важнейших задач театральной школы является воспитание в будущих актерах высокого и требовательного художественного вкуса. Каким образом прививаются эти эстетические взгляды? - Каким образом? Личным примером! Я понимаю свою ответственность перед теми, кто на меня смотрит и кто мне доверяет. И понимаю, что человек, видя меня на экране или на сцене, захочет расправить плечи, захочет стать добрее, спокойнее, терпимее, красивее, моложе, образованнее. Значит, я живу не зря! Просто в моей жизни были и есть такие примеры, и с самого детства меня сопровождали на экране и в книгах очень интересные и достойные люди. Их выбрало мое сердце и мое сознание. Время, правда, было другое. Телевидение было не таким агрессивным, не таким громким, не таким пошлым, и каждый человек, который там появлялся, он, как говорят, сеял разумное, доброе и вечное! И был образчиком культуры. Сейчас во время тотального бескультурья можно с уверенностью сказать, что есть бегуны на длинные дистанции, а именно те, кто заботится о своем духовном здоровье, о телесном здоровье, кто ограничивает себя и заставляет себя думать. Так вот это люди, которые проживают очень длинную, насыщенную и интересную жизнь. Есть рядом с ними те, кто очень быстро сгорает. Причем они живут, они работают, но счастья в глазах таких людей нет, здоровья у таких людей нет, они не излучают ни радости, ни уверенности… А нас учили другому - читайте, самообразовывайтесь, не ленитесь, работайте, ищите и идите всегда на свет! Вот поэтому, думаю, что главная задача театральной школы - объяснить человеку, что он сам должен быть особенным и идти на свет и, конечно, за собой вести. Как минимум - своих зрителей! - Вы сказали «значит, я живу не зря». Именно это движет тем, какой вы в искусстве?! - Да! Живу не зря. Работаю не зря. Значит, я правильно выбрал свою дорогу, и меня с нее сбить невозможно. Я уже не тот мальчик, который много лет назад выпускался из училища. Его запутывали. Его прибивали гвоздями собственных комплексов к доске неуверенности, страха и одиночества. Теперь вся эта история абсолютно не про меня. Наверное, это самое главное достижение моей жизни. А не то, что этому сопутствует. Самым тяжелым для меня было - услышать себя, не изменять себе, сберечь себя. Огромное количество людей не смогли сберечь себя по самым разным причинам. Становясь жертвой соблазнов, неправильного выбора, неправильных людей вокруг... Я всегда много работал, круглосуточно. Меня спрашивают: «Что ты делал в 20 лет? Где ты тусил?». А я даже не знаю, что такое «тусить». С точки зрения современного молодого человека я - древний, скучный и неинтересный дедушка. Только они не понимают, что я живу на перспективу и живу полно и ярко, здесь и сейчас. А они живут коротко и в мире иллюзий, которые тают с каждым днем. Реальность берет свое, и они оказываются ни с чем. И ни с кем. Это поломанные судьбы. Я же работаю не ради успеха. Мне просто нравится процесс. - Вам привили очень ценные навыки - все время учиться, черпать, замечать важное для себя, но теперь вы и сами преподаете и прививаете своим ученикам то, на что они будут опираться в будущем. Учите актерскому мастерству. - Да, моим ученикам от 8 до 22 лет. Это дети XXI века. Один мальчик сообщил, что мечтает стать адвокатом. «А что ты знаешь об адвокатах?», - спросил я. «Он должен хорошо врать», - ответил 8-летний мальчик. Я попросил детей что-нибудь нарисовать. 14 детей из 15 нарисовали вампиров. По-моему, это страшно. Исчезновение добрых мультиков с экранов - это просто преступление. Но я все равно восхищаюсь тем, что дети пришли учиться. Я всегда учился и продолжаю учиться. И испытываю уважение к людям, которые хотят узнать что-то новое. Если один из ста моих учеников в себе что-то изменит, я уже буду счастлив. Я не педагог, а просто их друг, который может честно, без прикрас рассказать о них самих и обратить внимание на их таланты и задатки, которые надо развить. А педагогика - это великая наука, и мне еще далеко до этого звания. Своим студентам всегда говорю: «Будьте внимательны ко всему, что вас окружает». Например, нужен вам мудрый совет - откройте словарь русских пословиц и поговорок, и вы найдете ответ на любой вопрос, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять значение этих поговорок. В них средоточие всей мудрости. В них ответы. Вот, казалось бы, человек в тупике. Случилась трагедия или ребус, который он не может разгадать. Так расшифруйте свою жизнь, посмотрите честно на нее. Оглянитесь назад. Где мы кому солгали? Где что украли? Где кого-то подставили? Где о ком-то плохо подумали? Эта сложная ситуация пришла в нашу жизнь потому, что вы набрали огромное количество нарушений божественных законов. Это же так просто. Но человек думает: «Почему? За что?». А есть за что. Всегда есть за что. Не надо никого обвинять. За неправильные поступки наказание неотвратимо и неминуемо. Если бы это помнили все, у нас было бы меньше бед. Меньше тьмы и больше света. - Александр, вы сами записывали интереснейшие интервью с великими актерами. Вспомните, пожалуйста, одно из таких, очень значимых... - Когда начались показы в театры, меня одного пригласил на разговор Олег Николаевич Ефремов. Я понимал, что эта встреча – историческая, и положил в карман диктофон. Он был уже очень болен, подключен к аппарату. Извинился за это, и полчаса мы провели в его кабинете. Он говорил мне удивительные слова и приглашал во МХАТ. Я жалел лишь об одном - что этот разговор не мог состояться в то время, когда он был полон сил и здоровья. - Вас звал к себе в театр и Константин Райкин… - Да, я был счастлив, что меня одного с курса пригласили в «Сатирикон». Я посмотрел все спектакли театра, писал искренние восторженные письма Райкину, и мы даже почти договорились о том, что я приду в театр. Но наедине с собой, соотнося свои потребности и возможности, я понял, что не смогу честно всю свою жизнь и все свое время отдавать театру так, как это сделал Константин Райкин. Мне хотелось узнать телевидение, я был влюблен в кино. Решил по наивности так: если я не пришел подписывать договор, значит, это и есть мой ответ. Мне было неловко сказать в лицо гениальному человеку, что я не могу быть таким, как он. Естественно, я поступил неправильно. Он на меня обиделся. Уже будучи актером «Современника», увидев его за кулисами на юбилее нашего театра, подбежал поделиться радостью. Я ведь стал играть ту роль, которую когда-то в этом же театре играл он сам. Но ничего сказать не успел: Райкин отчитал и несколько лет не разговаривал со мной. Через пять лет вместе с Мариной Нееловой, после премьерного спектакля в «Сатириконе», мы три часа сидели у него в гримерке, и я молча наблюдал разговор двух великих артистов. Под впечатлением ходил несколько месяцев, словно закончил еще один институт. - В каком же театре вы оказались после училища? - Александр Ширвиндт буквально за руку привел меня в Театр сатиры. Место для меня было волшебным. Рядом гримерка Андрея Миронова, которого я любил с детства. Спектакль «Ревизор», в который меня сразу ввели. Валерий Гаркалин все свое свободное время репетировал со мной и многому научил. Очень меня пугали Ольгой Аросевой, но с ней с первой мы подружились. Ежедневно она со Спартаком Мишулиным придумывала вариации моей фамилии. Их собралось около ста. Орлешко, Морошко, Полешка, Омлешка и т.д. Аросева часто мне снилась. После чего она подарила мне свою книгу с надписью: «Дорогому Саше, приятных сновидений». После спектакля «Как пришить старушку» у нее в гримерке по давней традиции собирались артисты и вскладчину устраивали ужин. Вареная картошка, зелень, салаты, водочка. И до глубокой ночи - по-настоящему душевные актерские посиделки. И всегда тост за ушедших артистов. Вообще со всеми, кого называют театральными и киномонстрами, у меня сложились самые прекрасные взаимоотношения. - А дальше вас ждала уже сцена «Современника»? - Очень хотелось много играть. В Театре сатиры такой возможности не было. Поэтому с выпускниками училища и показался в «Современник» как студент. Волчек меня выделила, попросила прийти на следующий день и подготовить отрывок потемпераментней. За ночь я не придумал ничего лучшего, как написать его самостоятельно. Однокурсницу попросил во время отрывка сидеть на сцене молча на лавке и плакать. Договорились, что в нужный момент я положу ей руки на плечи, она скажет: «Не надо, Андрей» и, рыдая, убежит за кулисы. В театре я сказал, что это неизвестное произведение Леонида Андреева. Плакал, смеялся, танцевал, прыгал, падал, вставляя по ходу куски из Салтыкова-Щедрина, фразы из рассказов Чехова. Партнерша моя, вместо того, чтобы плакать от горя, рыдала от смеха. Не дождавшись ее фразы «Не надо, Андрей», я крикнул ей: «Поди прочь, Глафира!». И, подползая к Волчек на коленях, запел песню «Утро туманное». Неелова смеялась, Волчек была в шоке. Сказала: «Остановитесь! Вы нравитесь нам. Приходите через неделю». Когда я пришел на репетицию в «Современник», Галина Борисовна объявила: «Хочу представить нового артиста нашего театра». А потом сообщила: «Есть тут у нас роль, которую до тебя играл Костя Райкин, а потом Авангард Леонтьев - Епиходов в спектакле «Вишневый сад». Репетируешь три дня, на четвертый - премьера. Главное, не стесняйся». Я от ужаса выпалил: «А я и не стесняюсь». Епиходов получался у меня плохо. За короткий срок я не смог правильно услышать Волчек, и она окунула меня в атмосферу абсолютной нелюбви и отчужденности. Мне было невдомек, что на примере наших с ней отношений она смоделировала как режиссер отношения Епиходова и Дуняши. Было очень обидно - вчера меня взяли с любовью, а сегодня говорят: «Тебе придется искать другой театр, я ошиблась в выборе». Отчаяние легло на роль, благодаря чему я и сыграл ее отлично. Перед спектаклем был как в бреду. Прославленная сцена, уникальные артисты, что ни фамилия - история. Еще сообщили, что в зале - Наина Ельцина. В страхе я грохнулся мимо стула так, что на секунду потерял сознание. После спектакля Волчек подошла ко мне и с любовью сказала: «Все сделал правильно. Хорошей тебе, успешной жизни в театре. Кстати, Наина Иосифовна интересуется здоровьем актера, который так эффектно сел мимо стула». Время летит незаметно. В первые два года я был занят почти во всех премьерах, потом начал активно сниматься в кино и на телевидении, утолял свой голод по комедийным ролям. Сделал немало ошибок и в профессии, и в жизни прямо на глазах у Волчек. Она мудро перетерпела мои поиски себя. Помню, как во время спектакля получил на пейджер сообщение с адреса, где срочно нужна была моя помощь. Речь в прямом смысле слова шла о жизни и смерти. Не доиграв до конца, я выбежал из театра в гриме и костюме ангела с крыльями, поймал такси и поехал спасать человека. Уже в машине я понял, что не договорил огромный кусок текста и, по сути, срываю финал спектакля. С точки зрения театральной этики Волчек должна была меня сразу уволить, но как человек она меня поняла и простила. Надо отдать должное всем артистам спектакля, которые на ходу раскидали текст моей роли и спасли финал. - Разносторонность актерского таланта наверняка отмечается режиссерами. У вашего таланта грани только множатся. Сразу предупреждаете режиссеров об этом?! - Помню, во время учебы иногда по ночам снимался в кино. На съемках фильма «Тайны дворцовых переворотов» нужно было заплакать. Принесли глицерин. Я выпалил: «Не надо, я сам». После дубля Дружинина говорит: «Эх, жаль, слезы из левого глаза лились, а у меня камера справа стоит». Я так хотел понравиться режиссеру, что усилием воли плакал несколько дублей из нужного глаза. Дружинина после этого превратила мой эпизод в большую роль. - Концерт, который увидят зрители в наукограде Дубна, называется «Селфи с актером». Наверняка в эти слова вы вложили какой-то особый смысл? - Да, и этот смысл откроется зрителям в день концерта. Одно скажу - моя самая яркая история любви - это моя работа. Мне непременно нужно петь песни, писать стихи, выходить на сцену, играть... В общем, жить активно - без этого не представляю себя. Самая верная, самая преданная и самая большая моя любовь - к искусству. А искусство - это волшебство! Приглашаю моих любимых зрителей 4 ноября прийти в прекрасный Дом культуры «Мир» ОИЯИ и прикоснуться к волшебству! Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА, член Союза театральных деятелей РФ