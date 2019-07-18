В середине июня народный хореографический коллектив «Калинка» принял участие в ХХ Международном фестивале-конкурсе «Черноморский олимп» в г. Сочи, организатором которого выступил Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «ДЕТИ ХХI века» при поддержке Московского института культуры.

Творческая атмосфера конкурса радовала абсолютно всех участников и руководителей из разных городов и стран и, конечно же, зрителей. Каждый участник старался сделать именно своё выступление более ярким и выразительным. Творчество участников оценивало профессиональное жюри под председательством народной артистки России, балетмейстера, режиссера, профессора Московского института культуры Л.А.Устиновой.

Участники коллектива «Калинка» Дворца культуры «Октябрь» с нетерпением ждали этой поездки и готовились к ней. Очень хотелось хорошо выступить и показать на сцене концертного зала оздоровительного комплекса «Дагомыс» то, чему научились на занятиях. И это удалось. Среди множества участников коллектив «Калинка» стал дважды лауреатом

I степени в номинации «Народный танец», лауреатом

II степени в номинации «Детский танец» и лауреатом III степени в номинации «Эстрадный танец».

Таких высоких результатов коллектив достиг благодаря профессиональному мастерству художественного руководителя, заслуженного работника культуры Московской области И.Б.Яцковой и балетмейстера Е.М.Ивановой. Компетентное жюри по достоинству и справедливо отметило высокий уровень подготовки ребят из дубненской «Калинки». Работа Ирины Борисовны и Екатерины Михайловны отмечена жюри специальным призом за сохранение народных и фольклорных традиций.

Один день на конкурсе был отведен показу «визитных карточек» коллективов. В «визитной карточке» «Калинки» приняло участие 50 детей и 18 родителей. Это было самое массовое и интереснейшее выступление на фестивале.

Участники коллектива получили массу положительных эмоций и неоценимый опыт от участия в мастер-классе по народной хореографии, который вел заслуженный работник культуры России, заведующий кафедрой народного танца Московского института культуры Ю.Г.Деревягин. Посланники Дубны также участвовали в мастер-классе по современной хореографии, который вела хореограф- постановщик, VIP-тренер звезд российской и зарубежной эстрады Элена Энерджи. Мастер-классы были грамотно выстроены, достаточно интенсивными и интересными. Выученные на занятиях танцевальные комбинации, несомненно, пригодятся ребятам в дальнейшем на занятиях.

В рамках конкурса-фестиваля состоялся круглый стол для руководителей творческих коллективов с членами жюри на тему: «Инновационные методики художественно-творческого образования и культурно-досуговой деятельности».

Конкурс-фестиваль «Черноморский олимп» завершился праздничным гала-концертом (из 15 хореографических коллективов было отобрано 6 коллективов ), в котором приняла участие дубненская «Калинка», и торжественной церемонией награждения, где участникам были вручены дипломы лауреатов и кубки.

Для коллектива эта поездка стала не только возможностью продемонстрировать творческие достижения, но и познакомиться с уникальным городом-курортом Сочи, который богат разнообразными достопримечательностями, как природными, так и историко-культурными. В частности, коллектив совершил обзорную экскурсию по городу с посещением парка «Дендрарий». В «Дендрарии» ребята увидели огромное количество самых разнообразных растений, собранных со всех уголков земного шара, а также редких животных и птиц. Кроме того , участники вместе с родителями побывали у морского порта, посетили горнолыжный курорт на Красной поляне, прогулялись по паркам и улочкам Дагомыса, насладились утренними и вечерними прогулками по побережью Черного моря, купанием в море и познакомились с одним из главных объектов зимних Олимпийских игр-2014, расположенным в Приморском кластере - Олимпийском парке.

Участие в конкурсе-фестивале «Черноморский олимп» подарило ребятам много новых ярких впечатлений и дало коллективу мощнейший толчок в творческом развитии: с одной стороны, это ознакомление и обмен опытом с творческими коллективами других городов, с другой стороны, масса впечатлений от интереснейшего путешествия.

Счастливые и довольные ребята возвратились домой!

Елена АЛИКОВА